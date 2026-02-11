Świetny koncept i klimat, ale rozwleczona struktura i płaskie postaci tłumią napięcie. Potencjał jest jednak ogromny. 7

Jedyna to projekt, który od pierwszych minut sprawia wrażenie przemyślanego i świadomego własnych ambicji. Vince Gilligan ponownie buduje świat z chirurgiczną precyzją, operując nastrojem i detalem, a miasto Albuquerque znów staje się czymś więcej niż tłem. Problem w tym, że tym razem forma zaczyna zjadać treść.

Początek sezonu działa bez zarzutu. Koncepcja zbiorowej świadomości - jednocześnie jednolitej i rozproszonej - ma w sobie potencjał autentycznego niepokoju. Twórcy umiejętnie grają chłodną pewnością kolektywu, który nie podnosi głosu, nie epatuje przemocą, a mimo to pozostaje realnym zagrożeniem. W tych momentach serial osiąga napięcie, którego można było oczekiwać po autorze telewizyjnych arcydzieł, czyli Breaking Bad i Zadzwoń do Saula.

Z czasem jednak konstrukcja zaczyna się rozszczelniać. Gilligan znany jest z powolnego tempa, lecz tam, gdzie wcześniej za spowolnieniem stała konsekwentna praca nad postacią, tu często wkrada się wrażenie rozwlekania materiału. Poszczególne sceny trwają o kilka ujęć za długo, dialogi powtarzają informacje, a środek sezonu sprawia wrażenie narracyjnego zawieszenia. Osobiście oczekuję od tego typu wysokokonceptowego science fiction wyrazistych bohaterów albo wyraźnego ruchu fabularnego. Tutaj w trakcie seansu odniosłem wrażenie, że Jedyna w połowie drogi traci jedno i drugie.

Największym mankamentem pozostają postacie. Poza nielicznymi wyjątkami są szkicowe, funkcjonują bardziej jako reprezentanci idei niż jako pełnokrwiści ludzie. Wątki poboczne - sugerujące globalny wymiar kryzysu - pojawiają się i znikają bez pogłębienia. To szczególnie rozczarowujące przy budżecie i skali produkcji, które dawały przestrzeń na rozwinięcie perspektyw kulturowych czy religijnych. Zamiast tego serial wraca do tych samych lokacji i emocjonalnych rejestrów. Carol jako protagonistka budzi ambiwalentne odczucia. Jej nieprzystępność sama w sobie nie jest wadą, problem w tym, że scenariusz nie zawsze potrafi przekuć ją w dramaturgiczną siłę. Część jej decyzji wydaje się wymuszona konstrukcyjnie, nie psychologicznie. Wydaje mi się, że postać Manousosa ma w sobie dużo wyższy potencjał, aby stać się osią przyszłych sezonów. To jeden z nielicznych bohaterów, przy których narracja faktycznie nabiera ciężaru.

Muszę jednak oddać królowi, a raczej królowej, co królewskie. Aktorsko serial trzyma wysoki poziom. Rhea Seehorn pozostaje ekranowo magnetyczna, choć momentami jej oszczędność środków balansuje na granicy emocjonalnej monotonii. Natomiast Zosia, grana przez Karolinę Wydrę, w finale wnosi chłodną, niepokojącą energię, a jej spojrzenie i sposób prowadzenia sceny należą do najmocniejszych punktów sezonu. Produkcyjnie trudno cokolwiek zarzucić, ponieważ zdjęcia, montaż i sceny o większej skali robią wrażenie.

Fabularnie najciekawsze w Jedynej jest to, że pobudza do snucia teorii. Paradoksalnie jednak spekulowanie między odcinkami bywało bardziej angażujące niż same odcinki. To komplement dla pomysłu, ale zarazem sygnał, że realizacja nie zawsze nadąża za ideą.

Serial nie jest porażką. Ma atmosferę, ma temat i ma nazwisko twórcy, które automatycznie ustawia poprzeczkę wysoko. Jednak zamiast zwartej, uderzającej historii dostajemy konstrukcję rozpisaną na lata z wyraźnie odczuwalnym rozciąganiem materiału. Jeśli kolejne sezony nie zagęszczą dramaturgii i nie pogłębią postaci, potencjał pozostanie jedynie obietnicą.