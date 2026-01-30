Dla fanów gatunku jest to pozycja obowiązkowa, ponieważ jest do zdecydowanie jeden z najlepszych filmów animal attack ostatni lat. A może i najlepszy. 8

Szympans bierze na warsztat jedno z najstarszych paliw kina grozy, czyli lęk przed naturą, która wymyka się spod kontroli człowieka. Reżyser Johannes Roberts rezygnuje z jakichkolwiek gatunkowych fajerwerków i stawia na brutalną prostotę - decyzję ryzykowną, ale w tym wypadku w dużej mierze trafioną.

O czym w ogóle opowiada film? Otóż w odosobnionej posiadłości na Hawajach udomowiony szympans Ben zostaje zarażony wścieklizną i zamienia rodzinny dom w śmiertelną pułapkę. Podczas weekendowego spotkania Lucy i jej przyjaciół zwierzę wymyka się spod kontroli, zmuszając bohaterów do desperackiej walki o przetrwanie.

Reżysersko to kino maksymalnie zdyscyplinowane. Metraż oscylujący wokół 90 minut działa na korzyść filmu, ponieważ napięcie budowane jest szybko i bez zbędnych przestojów, a kiedy horror wchodzi na wysokie obroty, już z nich nie schodzi. Roberts konsekwentnie inscenizuje akcję jak oblężenie. Jest więc ciasna przestrzeń, ograniczone drogi ucieczki i rosnąca panika bohaterów. To klasyka, ale podana z wyczuciem rytmu i dramaturgii, dzieki czemu ogląda się to na jednym wdechu.

Scenariusz świadomie rezygnuje z rozbudowanej mitologii czy pseudonaukowych wyjaśnień. Konflikt jest elementarny i dzięki temu czytelny. Zagrożenie, które kiedyś było częścią rodziny, teraz staje się obcym bytem. Proste, jak budowa cepa - nie trzeba nic więcej, aby zbudować konflikt. Tam, gdzie dialogi zawodzą (a zdarza się to dość często, ale to domenta tego gatunku), film ratuje się czystą sytuacyjnością i fizycznością zagrożenia. Postacie bywają irytujące i podejmują decyzje rodem z podręcznika horrorowych klisz, ale Szympans nie próbuje udawać kina psychologicznego. To uczciwe i surowe kino przetrwania.

Największym atutem filmu pozostaje warstwa realizacyjna. Praktyczne efekty i praca aktora w kostiumie nadają tytułowemu Benowi realną wagę i nieprzewidywalność. Roberts sprytnie korzysta z mroku i kadrowania, aby maskować ograniczenia charakteryzacji, a jednocześnie potęgować grozę. Kilka scen przemocy faktycznie robi wrażenie i to nie przez ilość krwi, lecz przez fizyczność i bezpośredniość. Ścieżka dźwiękowa, wyraźnie inspirowana Carpenterem, skutecznie podkręca napięcie, choć momentami balansuje wręcz na granicy cytatu.

Ton filmu jest zaskakująco spójny i balansuje między campową bezczelnością a autentycznym tragizmem sytuacji. To właśnie ten dysonans, między groteską a emocjonalnym ciężarem, sprawia, żeSzympans nie rozjeżdża się w autoparodii. Nie wszystko tu działa, ale film dokładnie wie, czym chce być, i nie próbuje udawać czegoś więcej. Dla fanów gatunku jest to pozycja obowiązkowa, ponieważ jest do zdecydowanie jeden z najlepszych filmów animal attack ostatni lat. A może i najlepszy.