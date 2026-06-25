Wizualnie olśniewające i intelektualnie ambitne zwieńczenie trylogii Pawlikowskiego, któremu brakuje jednak emocjonalnej siły "Zimnej wojny".

Paweł Pawlikowski po raz kolejny wraca do powojennej Europy, aby opowiedzieć o ludziach próbujących odnaleźć własną tożsamość po historycznej katastrofie. "Ojczyzna" nie osiąga emocjonalnej siły "Zimnej wojny", ale pozostaje filmem imponującym formalnie i intelektualnie ambitnym. To dzieło bardziej skłaniające do refleksji niż angażujące dramatycznie, którego największe atuty leżą w obrazie, atmosferze i konsekwencji autorskiej wizji.

Wczytywanie... Ojczyzna (2026) - Sandra Hüller, Hanns Zischler

Fabuła osadzona jest w realiach Niemiec niedługo po II wojnie światowej. W centrum wydarzeń znajduje się rodzina Thomasa Manna, zmuszona skonfrontować się nie tylko z osobistymi stratami, ale również z pytaniami o odpowiedzialność, moralność i miejsce jednostki w świecie budowanym na ruinach dawnych wartości. Szczególną rolę odgrywa relacja między Mannem a jego córką Eriką - pisarką, aktywistką i osobą znacznie bardziej skłonną do podważania autorytetów. Punktem wyjścia dla opowieści stają się rodzinne napięcia, lecz szybko okazuje się, że Pawlikowskiego interesują przede wszystkim szersze procesy historyczne i kulturowe takie, jak kryzys autorytetów, rozpad dawnych porządków oraz pytanie, czy po doświadczeniu totalitaryzmów możliwe jest jeszcze odnalezienie trwałych fundamentów moralnych.

Pod względem reżyserskim "Ojczyzna" jest filmem niezwykle charakterystycznym, a w zasadzie to autorskim. Pawlikowski pozostaje wierny estetyce, którą rozwijał w swoich dwóch poprzednich filmach. Czarno-białe zdjęcia autorstwa Łukasza Żala zachwycają precyzją kompozycji. Niemal każdy kadr wydaje się starannie zaprojektowany i mógłby funkcjonować jako samodzielna fotografia. Kwadratowy format obrazu ponownie służy nie tyle stylizacji, ile budowaniu poczucia zamknięcia bohaterów w świecie ograniczonym przez historię i własne wybory. Największą siłą filmu pozostaje właśnie warstwa wizualna. Ruiny budynków, opustoszałe przestrzenie i monumentalne wnętrza nie są jedynie dekoracją. Stają się elementem narracji, odzwierciedlając stan bohaterów oraz kondycję powojennej Europy. Szczególnie wyraziste są sceny rozgrywające się wśród zniszczonej architektury, które w subtelny sposób komentują temat utraconej ojczyzny i niemożności powrotu do dawnego świata.

Wczytywanie... Ojczyzna (2026) - Hanns Zischler, Sandra Hüller

Pawlikowski operuje również ciszą z dużą pewnością siebie. Muzyka pojawia się oszczędnie, ale gdy już wybrzmiewa, ma wyraźnie określoną funkcję dramaturgiczną. Powracające motywy muzyczne budują atmosferę nostalgii i tęsknoty za utraconym porządkiem. Szczególnie dobrze działa finał wykorzystujący muzykę Bacha, który nadaje ostatnim scenom wymiar niemal duchowego katharsis. Reżyser potrafi osiągnąć emocjonalny efekt bez uciekania się do łatwych wzruszeń, choć paradoksalnie przez większość seansu utrzymuje widza na pewnym dystansie. I to właśnie ów dystans okazuje się jednym z głównych problemów filmu. Scenariusz jest pełen interesujących tematów, ale nie zawsze potrafi przełożyć je na równie angażującą opowieść. Dialogi bywają błyskotliwe i literackie, często dotykając kwestii odpowiedzialności intelektualistów, natury dobra i zła czy przyszłości powojennego świata. Jednocześnie momentami sprawiają wrażenie bardziej nośników idei niż naturalnych rozmów między ludźmi.

Największe zastrzeżenia budzi, jednak konstrukcja postaci. Thomas Mann jawi się jako bohater celowo zdystansowany i zamknięty, jednak film nie zawsze pozwala zajrzeć pod powierzchnię jego intelektualnych deklaracji. Erika wypada znacznie ciekawiej, jako osoba próbująca przebić się przez mur ojcowskiego autorytetu i jednocześnie odnaleźć własne miejsce w świecie. Sandra Hüller wykorzystuje każdą scenę do maksimum. Jej gra opiera się głównie na spojrzeniach, gestach i niedopowiedzeniach. Aktorka często przekazuje więcej emocji pojedynczym spojrzeniem niż inni bohaterowie wielominutowymi dialogami.

Wczytywanie... Ojczyzna (2026) - Hanns Zischler, Sandra Hüller

Myślę, że problemem jest także ograniczony czas trwania filmu. Osiemdziesiąt minut pozwala Pawlikowskiemu zachować dyscyplinę narracyjną, ale odbywa się to kosztem pogłębienia części relacji i wątków. Niektóre wydarzenia, które mogłyby wywołać silniejszy rezonans emocjonalny, pojawiają się i znikają zaskakująco szybko. Dotyczy to między innymi wątku samobójstwa Klausa Manna, który ma znaczenie symboliczne, lecz nie zostaje wystarczająco rozwinięty dramatycznie.

Równie istotnym elementem odbioru jest kontekst historyczny. "Ojczyzna" nie należy do filmów szczególnie zainteresowanych tłumaczeniem własnego świata widzowi. Znajomość historii powojennych Niemiec, twórczości Thomasa Manna czy politycznych realiów epoki wyraźnie wzbogaca doświadczenie seansu. Dla części odbiorców może to być atut świadczący o ambicjach twórcy, dla innych przeszkoda utrudniająca pełne zaangażowanie w historię.

Wczytywanie... Ojczyzna (2026) - Sandra Hüller, Hanns Zischler

Mimo tych zastrzeżeń film pozostaje spójny tonalnie. Melancholia, poczucie zawieszenia między przeszłością a przyszłością oraz nieustanne pytania o moralne fundamenty nowego świata tworzą sugestywną atmosferę. Nawet jeśli narracja momentami dryfuje między tematami i nie zawsze znajduje dla nich satysfakcjonujące rozwinięcie, Pawlikowski zachowuje pełną kontrolę nad klimatem opowieści.

"Ojczyzna" jest więc filmem, który łatwiej podziwiać niż pokochać. Zachwyca formą, inteligencją i precyzją realizacji, ale nie zawsze potrafi wywołać emocjonalne zaangażowanie porównywalne z wcześniejszymi dokonaniami reżysera. Jednocześnie finał przypomina, dlaczego Pawlikowski pozostaje jednym z najciekawszych europejskich autorów współczesnego kina. W kilku ostatnich minutach osiąga intensywność, której miejscami brakuje wcześniej, pozostawiając widza z poczuciem obcowania z dziełem ważnym, choć nie w pełni spełnionym.