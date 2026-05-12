Dziurawy i chaotyczny scenariusz, niesympatyczna główna bohaterka i bezsensowne użycie sztucznej inteligencji zabiły zabawny pomysł na fabułę. 2
Podlasie, ach, Podlasie – jakże wdzięczny temat do pokazania w filmie! I jakże stereotypowo jest na ogół realizowany. Filmowe Podlasie bimbrem i disco polo stoi. Krainę tę zamieszkują osobniki zwane „dzbanami podlaskimi”. Nie, to nie jakaś moja niechęć do rodaków z Podlasia. To autentyczny tekst z produkcji Łukasza Kośmickiego.
Podlasie to kontynuacja komedii Nic na siłę. Fabuła tym razem nie koncentruje się na „młodych”, czyli Oliwii i Kubie, ale na starszym pokoleniu – Halina (Anna Seniuk) i Jan (Artur Barciś) stają na ślubnym kobiercu, ale do zaślubin nie dochodzi. Halina rezygnuje, a wkrótce okazuje się, że czuje się do tego zmuszona z powodu poważnych problemów finansowych. Staje się to tajemnicą poliszynela i pół wsi z ukochanym na czele kombinuje, jak jej pomóc. Pomysł wydaje się z kosmosu. Dosłownie. Otóż mieszkańcy robią kręgi w zbożu i udają, że wieś nawiedzana jest przez UFO. To ma przyciągnąć turystów i trochę nawet się to udaje. Czy taki koncept na fabułę może być strzałem w dziesiątkę? Myślę, że tak. Pamiętamy zapewne świetną francuską komedię o wizycie kosmitów – Kapuśniaczek. Filmów o oszustach i naciągaczach, które się ogląda znakomicie, też jest sporo. Dlaczego zatem Podlasia nie mogę uznać za udaną produkcję?
Pierwszą wadą jest dziurawy i chaotyczny scenariusz autorstwa Karoliny Frankowskiej i Katarzyny Goleni. Drugą stanowi główna bohaterka – Halina. Jest tak okropna, niesympatyczna i nielogiczna, że zwyczajnie irytuje. Dlaczego starsza pani nie uznała za stosowne poinformować przyszłego męża przed ślubem o swojej sytuacji finansowej? Dlaczego nie zdobyła się na szczerą rozmowę, gdy go porzuciła przed ołtarzem? Dlaczego nie pozwala sobie pomóc? W poprzedniej części nie miała z tym problemu – sama ściągnęła wnuczkę, aby ta wyciągnęła ją z tarapatów, a teraz ma jakieś opory przed pomocą ze strony przyszłego męża?
Kolejną wadą jest sama realizacja filmu. Poprzedniczka – choć nie zachwyciła fabułą – urzekała przepięknymi, naturalnymi zdjęciami. Tym razem twórcy ewidentnie posiłkowali się tzw. sztuczną inteligencją i wyszło to nieinteligentnie, za to sztucznie. Żenująco sztucznie. Przyznający antynagrody Węże nazwaliby to efektem specjalnej troski…
Całość jest po prostu męcząca w odbiorze. Choć do totalnej klapy brakuje jednej gwiazdki, i tak nie polecam. Nawet dla Artura Barcisia, który swoje zrobił dobrze.
Mamy takie piękne wsie w Polsce, a w nich piękne zwierzątka. Ale autorzy filmu postanowili stworzyć je za pomocą AI, co widać gołym okiem. Scenariusz jest mocno dziurawy (może też pisany przez AI), zachowanie postaci nielogiczne, a aktorstwo niestety poniżej możliwości. No i z obu części płynie przekaz, że mieszkańcy Podlasia to bimbrownicy, fani disco polo i „dzbany”. Nawet pada w filmie tekst: „ty dzbanie podlaski”.