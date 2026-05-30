"Krzesła" to jeden z tych seriali, które jednocześnie fascynują i frustrują. Obejrzałem cały sezon z autentycznym zainteresowaniem, ale równie często zadawałem sobie pytanie, czy twórcy prowadzą mnie do jakiegoś celu, czy jedynie bawią się oczekiwaniami widza. To produkcja odważna, momentami intrygująca, lecz ostatecznie bardziej interesująca jako eksperyment niż w pełni satysfakcjonująca opowieść.

Punktem wyjścia jest pozornie błahy incydent. Ron, pracownik korporacji, zostaje publicznie skompromitowany podczas firmowego wydarzenia, gdy krzesło, na którym siedzi, dosłownie rozpada się pod nim. Upokorzenie uruchamia obsesję bohatera, który postanawia odnaleźć producenta wadliwego mebla. Z czasem prywatne śledztwo przeradza się w coraz bardziej absurdalną podróż przez świat dziwacznych postaci, niejasnych powiązań i teorii spiskowych. Konflikt nie dotyczy jednak wyłącznie tajemnicy stojącej za feralnym krzesłem. Równie ważna staje się psychika samego Rona, człowieka nieustannie balansującego między determinacją a autodestrukcją.

Największą siłą serialu jest jego reżyseria. Andrew DeYoung bardzo świadomie buduje atmosferę niepokoju i dezorientacji. Kamera często obserwuje bohaterów z pewnego dystansu, podkreślając ich niezręczność i społeczne niedopasowanie. W wielu scenach montaż pozostawia widza w stanie zawieszenia, nie pozwalając od razu odczytać, czy oglądamy sytuację komediową, dramatyczną czy wręcz surrealistyczną. To zabieg skuteczny szczególnie w pierwszej połowie sezonu, gdy tajemnica wciąż wydaje się mieć konkretny kształt.

Tempo narracji okazuje się jednak problematyczne. Początkowe odcinki zręcznie równoważą elementy śledztwa i absurdalnego humoru. Widz otrzymuje kolejne wskazówki, a historia sprawia wrażenie zmierzającej do odkrycia większej tajemnicy. Z czasem jednak konstrukcja zaczyna się rozmywać. Kolejne epizody coraz częściej opierają się na eskalowaniu dziwaczności samych sytuacji, a nie rozwijaniu fabuły. W efekcie serial traci narracyjne napięcie. Absurd staje się celem samym w sobie, co dla części odbiorców może być świadectwem twórczej odwagi, ale dla innych będzie oznaczało utratę zainteresowania głównym wątkiem. Ja sam jestem raczej w tej drugiej grupie odbiorców.

Scenariusz działa najlepiej wtedy, gdy wykorzystuje komedię do budowania charakterów. Ron przypomina mieszankę korporacyjnego menedżera i człowieka przeżywającego permanentny kryzys wieku średniego. Tim Robinson konsekwentnie kreuje bohatera skrajnie nieprzystosowanego społecznie, którego wybuchy gniewu i niekontrolowane reakcje często prowadzą do najbardziej pamiętnych scen. Problem polega na tym, że serial bardzo szybko eksploatuje ten sam mechanizm. Po kilku odcinkach coraz trudniej znaleźć nowe odcienie tej postaci. Ron pozostaje równie irytujący, co fascynujący, ale rzadko się rozwija.

Podobny problem dotyczy postaci drugoplanowych. Większość z nich funkcjonuje jako przerysowane karykatury określonych cech charakteru. W krótkich scenach bywa to zabawne, jednak na przestrzeni całego sezonu ogranicza emocjonalne zaangażowanie. Co ciekawe, najbardziej naturalnie napisani bohaterowie, czyli członkowie rodziny Rona, otrzymują stosunkowo niewiele czasu ekranowego, mimo że właśnie oni mogliby wprowadzić do opowieści więcej autentycznych emocji.

Dialogi dobrze oddają specyficzny styl humoru Robinsona i Zacha Kanina. Nie jest to jednak komedia nastawiona na regularne dostarczanie śmiechu. Znacznie częściej operuje poczuciem niezręczności, konsternacji i społecznego dyskomfortu. W najlepszych momentach przypomina twórczość Nathana Fieldera (koleś dał światu niezły serial "The Curse"), gdzie humor wynika z obserwowania ludzi zachowujących się w sposób całkowicie nieadekwatny do sytuacji. W słabszych fragmentach sprowadza się natomiast do powtarzania tych samych żartów w coraz bardziej ekstremalnych wariantach.

Największe zastrzeżenia budzi konstrukcja samej intrygi. Serial przez większość sezonu sugeruje istnienie rozbudowanego spisku, stopniowo rozszerzając skalę tajemnicy. Problem w tym, że kolejne tropy często prowadzą donikąd albo zostają rozładowane żartem. Twórcy najwyraźniej świadomie igrają z oczekiwaniami widza, lecz granica między celową dezorientacją a zwykłym brakiem satysfakcjonującego rozwinięcia zostaje momentami niebezpiecznie zatarta. Finał szczególnie wzmacnia to wrażenie, pozostawiając więcej pytań niż odpowiedzi.

Pod względem tonu "Krzesła" pozostaje produkcją wyjątkowo konsekwentną. Od początku do końca utrzymuje atmosferę surrealistycznego koszmaru korporacyjnego. Nawet gdy fabuła zaczyna się rozpadać, klimat pozostaje intrygujący. Muzyka, zdjęcia i specyficzna estetyka świata przedstawionego skutecznie podtrzymują poczucie, że za rogiem wydarzy się coś kompletnie nieprzewidywalnego. Paradoksalnie właśnie ta nieprzewidywalność stanowi zarówno największy atut, jak i największą słabość serialu.

"Krzesła" to produkcja, którą łatwiej podziwiać niż bezwarunkowo polecać. Doceniam odwagę formalną, nietypowy humor i umiejętność budowania atmosfery permanentnego dyskomfortu. Jednocześnie trudno ignorować fakt, że wraz z kolejnymi odcinkami historia coraz bardziej gubi własny cel. To serial, który przez większość czasu skutecznie zachęca do dalszego oglądania, ale nie zawsze wynagradza cierpliwość widza.