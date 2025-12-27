Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Poruszający dramat o 83-letniej Marcie, która trafia do kliniki, gdy rodzina wątpi w jej samodzielność. Przez 27 nocy ważą się pytania o chorobę, wolność i prawo do życia po swojemu. 6

27 nocy to film, który na pierwszy rzut oka wydaje się spokojnym dramatem obyczajowym, ale pod tą powierzchnią kryje się emocjonalna opowieść o wolności, starzeniu się i wpływie rodziny na nasze życiowe wybory. Produkcja Netflixa skupia się na historii 83-letniej Marthy, kobiety pełnej energii, uporu i własnych przyzwyczajeń, którą dorosłe córki umieszczają w zamkniętej placówce, przekonane, że nie jest już w stanie samodzielnie funkcjonować. To sytuacja, która z jednej strony wynika z troski, a z drugiej – z lęku przed utratą kontroli nad matką. Film bardzo trafnie pokazuje tę podwójną perspektywę: zarówno obawę bliskich, jak i bunt osoby starszej, która nie chce pogodzić się z rolą „obiektu opieki”.

Ważnym elementem opowieści jest postać młodego biegłego, który ma ocenić stan psychiczny bohaterki. Jego spotkania z Marthą stają się osią dramaturgiczną filmu. To właśnie w tych rozmowach rodzi się pytanie, czy mamy do czynienia z chorobą, czy po prostu z osobowością silną, ekscentryczną i broniącą swojej niezależności. 27 nocy nie daje łatwych odpowiedzi – i właśnie to stanowi jego największą wartość. Twórcy unikają stereotypowego przedstawiania starości jako czasu wyłącznie smutku albo wyłącznie mądrości. Pokazują ją jako etap pełen sprzeczności, gdzie upór miesza się z kruchością, a poczucie humoru z lękiem przed utratą siebie.

Ogromnym atutem jest gra aktorska odtwórczyni głównej roli. Martha została zagrana z wyczuciem, ciepłem i ironią, dzięki czemu bohaterka jest jednocześnie irytująca i ujmująca. Widz łatwo zaczyna jej kibicować, nawet jeśli czasem trudno odróżnić, czy ma rację, czy po prostu nie chce zaakceptować zmian. Chemia między bohaterami, zwłaszcza w scenach dialogowych, sprawia, że film mimo spokojnego tempa nie nuży – jest jak powolna rozmowa, która stopniowo odsłania coraz więcej emocji.

Tempo narracji jest wyraźnie stonowane. Dla części widzów będzie to zaleta, bo umożliwia skupienie się na emocjach, dla innych może stanowić trudność, szczególnie jeśli oczekują dynamicznej akcji. Film nie epatuje dramatycznymi zwrotami fabularnymi; zamiast tego buduje napięcie poprzez spojrzenia, pauzy, niewypowiedziane pretensje i drobne gesty. Dzięki temu historia wydaje się bardzo realistyczna i bliska życiu. Wiele osób odnajdzie w niej doświadczenia swoich rodzin – rozmowy o opiece nad rodzicami, poczucie winy, kłótnie rodzeństwa, a także pytanie: gdzie kończy się troska, a zaczyna przymus?

27 nocy można odczytywać jako film o prawie do decydowania o sobie, nawet wtedy, gdy inni uważają, że wiedzą lepiej. To również krytyczne spojrzenie na sposób, w jaki społeczeństwo traktuje osoby starsze – często infantylizując je i pozbawiając głosu. Ta produkcja przypomina, że starość nie czyni człowieka niewidzialnym ani pozbawionym pragnień. Martha nie jest tylko „pacjentką” – jest kobietą z historią, charakterem i potrzebą bycia wysłuchaną.

Podsumowując, 27 nocy to dojrzały, refleksyjny dramat obyczajowy, który nie narzuca morałów, ale zachęca do własnej interpretacji. Wymaga cierpliwości, ale odwdzięcza się autentycznymi emocjami i bohaterką, o której trudno zapomnieć. To film szczególnie dla tych, którzy lubią kino o relacjach, psychologii i subtelnych napięciach, a nie o spektakularnych wydarzeniach. Po seansie pozostaje wrażenie cichego, ale mocnego pytania: czy naprawdę potrafimy pozwolić bliskim żyć tak, jak chcą — nawet jeśli ich wybory nas niepokoją?