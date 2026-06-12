Inteligentny, wyjątkowo niekomfortowy horror z fenomenalną rolą Inde Navarrette i zaskakująco trafną krytyką potrzeby kontroli.

Horrory o niespełnionych życzeniach zwykle opierają się na prostym mechanizmie, w którym bohater dostaje to, czego pragnie, a następnie odkrywa, że cena spełnienia owego marzenia jest znacznie wyższa, niż przypuszczał. "Obsesja" wykorzystuje ten dobrze znany schemat, ale zamiast skupiać się na samej nadprzyrodzonej klątwie, zamienia go w opowieść o kontroli, egoizmie i toksycznym pragnieniu posiadania drugiej osoby. To jeden z tych debiutów, które nie są pozbawione wad, ale już na starcie pokazują wyraźny autorski głos.

Wczytywanie... Obsesja (2025) - Inde Navarrette, Michael Johnston (XXI)

Głównym bohaterem jest Bear, nieśmiały młody mężczyzna zakochany w swojej koleżąnce z pracy Nikki. Gdy jego życzenie, aby dziewczyna odwzajemniła uczucie, zostaje spełnione, początkowo wszystko wygląda jak realizacja romantycznej fantazji. Szybko okazuje się jednak, że uczucie Nikki przybiera coraz bardziej niepokojącą formę. Jej zachowanie staje się obsesyjne, uzależnione i trudne do kontrolowania, a relacja, która miała być spełnieniem marzeń, zamienia się w koszmar. Co istotne, film nie traktuje Beara jak niewinnej ofiary wydarzeń. Wręcz przeciwnie, z każdą kolejną sceną coraz wyraźniej sugeruje, że źródłem tragedii są jego własne decyzje.

Największym atutem filmu jest sposób, w jaki reżyser Curry Barker buduje napięcie. Zamiast bombardować widza tanimi jump scare'ami, konsekwentnie rozwija atmosferę dyskomfortu. Strach wynika tutaj nie tyle z samej obecności elementu nadprzyrodzonego, ile z obserwowania relacji, która stopniowo traci kontakt z rzeczywistością. Barker bardzo umiejętnie wykorzystuje codzienne sytuacje, takie jak wspólne mieszkanie, rozmowy czy pozornie niewinne gesty, aby finalnie nadać im zdecydowanie bardziej opresyjny charakter.

Wczytywanie... Obsesja (2025) - Michael Johnston (XXI)

Szczególnie dobrze działa w tym wszystkim praca z przestrzenią i ciemnością. Reżyser wielokrotnie ukrywa twarze bohaterów w półmroku lub pozostawia część kadru niedopowiedzianą, zmuszając widza do ciągłego oczekiwania na coś niepokojącego. W kilku scenach Nikki zdaje się wręcz stapiać z mrokiem, co przywodzi na myśl estetykę azjatyckiego horroru spod znaku Kiyoshiego Kurosawy. To nie są formalne fajerwerki, ale skuteczne narzędzia budowania atmosfery.

Scenariusz jest znacznie ciekawszy niż mogłoby sugerować wyjściowe założenie. Najbardziej interesujące okazuje się to, czego bohaterowie nie mówią wprost. Bear stosunkowo szybko zaczyna rozumieć, że osoba znajdująca się obok niego nie jest już Nikki, którą znał wcześniej. Mimo to milczy. Nie dlatego, że nie dostrzega problemu, ale dlatego, że korzysta z sytuacji. Film konsekwentnie podkreśla jego współudział i moralne tchórzostwo. To właśnie ten aspekt odróżnia "Obsesję" od wielu podobnych historii. Nie wszystkie elementy scenariusza działają jednak równie dobrze. Postacie drugoplanowe są słabo zarysowane i pełnią głównie funkcję fabularnych narzędzi. Część dialogów brzmi zbyt dosłownie, a w drugiej połowie filmu można odnieść wrażenie, że konstrukcja zaczyna się powtarzać. Historia przez dłuższy czas funkcjonuje jako seria kolejnych sytuacji pokazujących eskalację przemocy emocjonalnej, przez co rozwój fabuły miejscami ustępuje miejsca powielaniu tego samego schematu.

Wczytywanie... Obsesja (2025) - Inde Navarrette

Pod powierzchnią horroru kryje się gorzka satyra na męskie fantazje o kontroli. Barker nie oskarża swojego bohatera o przemoc fizyczną, lecz o coś bardziej subtelnego - pragnienie posiadania wpływu na cudze emocje i uczucia. Nikki stopniowo przestaje być samodzielną osobą, stając się projekcją oczekiwań Beara. Gdy fantazja zostaje spełniona dosłownie, okazuje się nie do zniesienia.

Największą zaletą filmu okazuje się jednak obsada. Michael Johnston bardzo przekonująco buduje postać pozornie sympatycznego outsidera, pod którego nieśmiałością kryją się egoizm i bierność. Jeszcze większe wrażenie robi jednak Inde Navarrette. Aktorka wykonuje tutaj pracę, która momentami wręcz definiuje cały film. Jej płynne przechodzenie między bezradnością, czułością, desperacją i czystym przerażeniem sprawia, że Nikki staje się jednocześnie tragiczną ofiarą i źródłem horroru. To jedna z tych kreacji, które utrzymują uwagę nawet wtedy, gdy scenariusz zaczyna tracić impet.

Wczytywanie... Obsesja (2025) - Michael Johnston (XXI)

"Obsesja" najskuteczniej działa wtedy, gdy miesza grozę z czarnym humorem. Barker rozumie, że śmiech i strach często znajdują się bardzo blisko siebie. Wiele scen jednocześnie bawi i wprawia w zakłopotanie, a widz nie zawsze wie, czy powinien się śmiać, czy odwracać wzrok. Ta emocjonalna niejednoznaczność okazuje się jednym z największych sukcesów filmu.

Warto zauważyć, że "Obsesja" nie jest nowym "Dziedzictwem. Hereditary" ani horrorem, który redefiniuje gatunek. To jednak wyjątkowo obiecujący debiut, który za prostą historią ukrywa trafny komentarz społeczny i autentycznie niepokojącą wizję relacji opartej na kontroli. Film ma problemy z powtarzalnością i nie zawsze zachwyca stroną wizualną (ale hej, ten film nakręcono za niecały milion dolarów), ale nadrabia je świetnymi kreacjami aktorskimi, konsekwentnie budowanym napięciem i odwagą w podejmowaniu niewygodnych tematów.