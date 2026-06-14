Film "Guru" to mroczne, przenikliwe i zmysłowe studium rozpadu mitu, jaki zostaje napompowany zbiorowymi siłami ludzi naiwnych i pozbawionych wyobraźni.

"Czym jest natura? Rozwojem, dynamiką!" - dobiega ze sceny nośny głos gospodarza ceremonii. Jest nim trzydziestoletni Matt, trener rozwoju osobistego, coach personalny, gwiazdor popkultury. Jego mitingi ściągają rzesze fanów. Najczęściej są to poobijani przez los frustraci, którzy tutaj szukają wsparcia, doskonałych recept na udane życie, jakie im się chwilowo nie powiodło. Matt proponuje uniwersalne rozwiązania na wszelkie bolączki. Swoich wielbicieli przekonującą mową motywacyjną natchnie do działania, podniesie na duchu, zdopinguje. Słowa tu wykrzyczane nie mają większego sensu. Stanowią jednak moc sprawczą. Ich tonacja, natężenie, kontekst już mogą wzniecić stadną siłę perswazyjną. "Przestań, nie jesteś na Górze Oliwnej" - upomina Matta jego współpracownik. Gwiazdor zapomniał wyjść ze scenicznej roli i nawet poza estradą prawi komunały. Wyznawcy idola niekoniecznie korzystają na radach mentora. Wielu z nich wraca na spektakularne sabaty, by znowu pocieszyć się w tłumie podobnych sobie błądzących dusz. Za kolejne seanse wszyscy muszą jednak zapłacić w dwójnasób. Interes się kręci. Z depresji demiurg wyleczy niewielu. Matt jednak bez oglądania się na koszty kroczy ku szczytom popularności.

Wczytywanie... Guru (2025) - Anthony Bajon, Pierre Niney

Tymczasem senacka komisja zainteresowała się podobnymi jak Matt osobowościami. Prawne procedury słabo regulują nieokiełzany rynek medialnych indywiduów. Przybywa ich na każdym kroku. Wszyscy zapewniają swojej klienteli sukces osobisty odniesiony na polu walki z realiami świata, oporem własnej indolencji, bezradnością podczas wyścigu szczurów. Francja dotąd nie stawiała w tym względzie drastycznych granic. Incydentalne przypadki samobójstw ludzi, którzy bezskutecznie brali udział w wiecach Matty'ego oraz jemu podobnych, pchnęła państwo do uregulowania tej przestrzeni. To jednak nie koniec problemów werbalnego prestidigitatora. Matt poróżnił się z bratem. Taka scysja pewnie zamknęłaby się w rodzinnych ścianach. Matt postanowił ją jednak wykorzystać przy okazji udziału w modnym talk show. Niniejsze wydarzenie powinno nabić i tak wciąż rosnącą popularność coacha. Matt zna prawidła rynku medialnego. "Litość jako narzędzie manipulacji" - stanowi dewiza tego, który trzyma rząd dusz. Wreszcie sprawy wymkną się spod kontroli. Brat zechce odkręcić półprawdy głoszone przez Matta, a jego zagorzały fan weźmie zbyt serio to, o czym stand upper zapomina zaraz po zejściu z estrady.

Yann Gozlan podjął temat ambitny, ale jakoś dyskretnie omijany przez innych filmowców. Przemożny wpływ nad opinią publiczną rozpościera bezkarny mistyk, odwołując się przy tym do nachalnych, często grubymi nićmi szytymi PR owych chwytów. Urzeczona publika łatwo przyjmie te grepsy, napawa się nimi i nie chce dać wiary, iż te są gołosłowne. Służą one w pierwszej kolejności ich siewcom. Bezkrytyczni tych legend apologeci bywają tymczasem traktowani użytkowo jako biznesowy płatnik, pas transmisyjny, który rozprzestrzeni stosowną famę, łatwy do omotania klient. Film Guru to mroczne, przenikliwe i zmysłowe studium rozpadu mitu, jaki zostaje napompowany zbiorowymi siłami ludzi naiwnych i pozbawionych wyobraźni. "Mniej metafor, więcej konkretów" - dyscyplinuje Matt (idealnie skrojony pod tę rolę Pierre Niney) rutynowany prawnik, przed obliczem którego złotousty gawędziarz się z konieczności stawił. Matt nagle stracił swoją charyzmę, jaka napędzała go wśród wiwatujących tłumów. Półbóg chwilowo zszedł z Góry Oliwnej. Choć wierni i tak go tam znów zapewne zapędzą.