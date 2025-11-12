„Mango” nie zaskoczy w żadnym aspekcie filmowego rzemiosła, stanowiąc deserową porcję lukru na niewymagający wrażeń, poobiedni wieczór relaksacyjny 4

„Nie miałam wakacji od 3 lat!” - wścieka się zaskoczona Laerke. Pełna wigoru agentka nieruchomości właśnie siedzi przed swoją szefową, która pragnie wysłać podwładną w trybie pilnym do Malagi. Taka podróż mogłaby zwiastować rekreacyjny charakter wyprawy. Cel jest jednak inny. Na miejscu należy przejąć atrakcyjne grunty i postawić w okolicy dochodowy hotel. Laerke zamierzała lecieć na Bornholm i spędzić tam jakiś czas ze swoją nastoletnią córką. Ostatecznie przyjdzie im przekierować wektory lotnicze i wylądować jednak w Maladze. „Znowu będę chodził na wywiadówki” – pieje z zachwytu eksmąż Laerke. Tata ich wspólnej córki wdał się niedawno w relację z dużo młodszą kobietą. Razem spodziewają się dziecka. Agnes woli zatem wyjechać z mamą do Malagi niż z zażenowaniem obserwować widok przeżywającego drugą młodość ojca. „Ostatnio nic takiego się między nami nie działo” – głośno dywaguje Laerke, mając na uwadze swoje rozluźnione stosunki z dorastającą dziewczyną. Naprędce zorganizowany wylot nie napawa zbyt optymistycznie. Matka z córką nie mogą znaleźć wspólnej płaszczyzny porozumienia. „Masz na myśli ostatnie 18 lat?” – ironizuje Agnes zaniedbana przez mamę pochłoniętą swoją karierą.

„Mogła zarezerwować te miejsca” – tłumaczy zawstydzonej córce pewna swoich racji Laerke. W samolocie jakaś kobieta z dzieckiem na ręku poprosiła o zamianę siedzeń. Młodociana matka chciała pokazać synowi moment startu samolotu. Laerke ostentacyjnie odmówiła. Krępującą sytuację uratował mężczyzna z nieodległego rzędu, ustępując fotel przy oknie. Gdy Agnes i Laerke dolecą na miejsce, spotkają tego samego współpasażera. Jest on właścicielem plantacji mango, która będzie przedmiotem zabiegów firmy reprezentowanej przez rzutką deweloperkę. „Podejdę do ciebie, gdy przyjdzie twoja kolej” – z tak ostentacyjną „gościnnością” Alex podejmuje Laerke w swojej pustej restauracji. Znająca własną wartość kobieta nie zwykła być tak upokarzająco traktowana przez kogokolwiek. Tylko interes macierzystej firmy nie pozwala Laerke unieść się honorem i odwrócić na pięcie. A może za zachowaniem Alexa stoją jakieś wyższe racje? Laerke zaczyna dociekać, czemu samotny mężczyzna tak zaciekle broni praw do gruntu przynoszącego milionowe straty.

Mango to produkcja zwiewna i ulotna jak kartka z przeterminowanego kalendarza. Film Mehdi Avaza nie rości sobie ambicji bycia czymś ponad stan przewidywalnej komedii romantycznej. Zabawy tu niewiele, forma melodramatyczna zdefiniuje dość miałką wartość dodatkową. Mango nie zaskoczy w żadnym aspekcie filmowego rzemiosła, stanowiąc deserową porcję lukru na niewymagający wrażeń, poobiedni wieczór relaksacyjny.

„Dobij targu, żebyśmy mogły zburzyć plantację!” – nalega przełożona. Agnes nie podziela ekspansywnych zapatrywań szefowej. Tereny, które usiłuje ratować Alex, są wprawdzie mocno zadłużone, ale przedstawiają wartość z punktu widzenia właściciela nostalgiczną. „Zauważałaś, że nie ma tu nawet zasięgu?” – tonuje entuzjazm właściciel plantacji, do których zgłasza pretensje firma reprezentowana przez Laerke. To wszak żadna przeszkoda. Zasięgi można wygenerować, zmieniając charakter miejsca sporu transakcyjnego. Relacje z córką także da się naprawić. Wszak przez ostatnie osiemnaście lat nic takiego w stosunkach między Agnes i Laerke nie zaszło.