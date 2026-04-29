Sprawny, brutalny i zaskakująco zabawny akcyjniak. Niewiele nowego, ale Odenkirk i klimat małego piekła w śniegu robią swoje. 7

Bob Odenkirk po raz kolejny wciela się w bohatera, który wygląda na człowieka zmęczonego życiem zdecydowanie bardziej niż na takiego gotowego do widowiskowej strzelaniny. I po raz kolejny działa to zaskakująco dobrze. Twórcy "Normal" nie odkrywają tym filmem Ameryki, ale zaskakująco sprawnie mieszają prowincjonalny kryminał z brutalnym akcyjniakiem i suchą komedią. I co najważniejsze! - dla mnie to działa dużo lepiej, niż mogłem przypuszczać przed seansem i po przeczytaniu opisu fabuły, która nie ma co ukrywać posiada dość generyczny punkt wyjścia.

Akcja rozgrywa się w tytułowym miasteczku Normal w Minnesocie, gdzie Ulysses Richardson (w tej roli wspomniany przeze mnie Bob Odenkirk), zmęczony życiem i służbą policjant, obejmuje tymczasowo stanowisko szeryfa po śmierci poprzednika. Miejsce z pozoru wydaje się tak spokojne, jak wskazuje jego nazwa. Lokalna społeczność jest hermetyczna, uprzejma i podejrzanie zamożna. Szybko okazuje się jednak, że śmierć poprzedniego szeryfa nie była przypadkiem, bank skrywa więcej niż można by się spodziewać, a za fasadą prowincjonalnej sielanki kryje się układ znacznie większy niż każdy z nas mógłby sobie pomyśleć przed seasem. Gdy do gry wchodzą nieudany napad, lokalne zmowy milczenia i yakuza, spokojna posada zamienia się w klasyczny motyw, gdzie jeden bohater musi stanąć w szranki z niemalże wszystkimi.

Ben Wheatley, reżyser, którego kariera pełna jest zakrętów, tym razem rezygnuje z kina autorskiego i stawia na kino czysto rozrywkowe. I paradoksalnie wychodzi mu to całkiem dobrze. "Normal" jest filmem świadomie operującym znanymi schematami, od westernowego motywu samotnego szeryfa w mieście pełnym sekretów, przez echa "Johna Wicka", aż po konstrukcję przypominającą "Nikogo", z którym zresztą trudno tego filmu nie porównywać i w którym również główną rolę gra Bob Odenkirk. Różnica polega na tonie, bowiem tutaj znacznie mocniej czuć inspirację czarną komedią i absurdem w duchu "Nagiej broni" niż chłodnym, stylizowanym kine sensacyjnym.

Pierwsza połowa rozwija się spokojnie, wręcz podejrzanie spokojnie. Wheatley poświęca sporo czasu na budowanie świata i eksponowanie galerii ekscentrycznych mieszkańców. To ryzykowna decyzja, bo widz nastawiony na dynamiczne kino akcji może zacząć zerkać na zegarek, ale ten wybór ma sens, dzięki czemu druga połowa, kiedy przemoc wreszcie eksploduje, działa znacznie mocniej. Film przypomina wtedy, że bardzo dobrze rozumie mechanikę eskalacji - najpierw dziwność, potem niepokój, na końcu chaos i strzelaniny.

Sekwencje akcji są brutalne, dynamiczne i wystarczająco pomysłowe, aby nie sprawiały wrażenia odhaczania gatunkowych obowiązków. Nie ma tu eleganckiego baletu przemocy a'la "John Wick". Jest raczej kontrolowany bałagan, nagłe wybuchy agresji i poczucie, że sytuacja wymyka się spod kontroli wszystkim obecnym na ekranie. To działa na korzyść filmu, podobnie jak zimowa sceneria Minnesoty, która dodaje całości charakteru. Śnieg, prowincjonalne ulice i ten specyficzny "fargowski" klimat znany z filmu braci Coen, dobrze kontrastują z groteskową przemocą.

Największym atutem pozostaje jednak sam Odenkirk. Aktor najwyraźniej zadomowił się już w roli zmęczonego faceta, którego naprawdę nie warto prowokować i trudno mieć mu to za złe. Najważniejsze jednak, że jego Ulysses nie jest kolejną kalką bohatera z filmu "Nikt", ponieważ jest wolniejszy, bardziej wyeksploatowany, mniej efektowny, ale dzięki temu ciekawszy. Odenkirk potrafi jednocześnie sprzedawać suchy humor, wiarygodne zmęczenie i nagłe przejście w tryb zawodowego eliminatora problemów. To nadal ten sam archetyp, ale z odrobiną większej melancholii.

Scenariusz Dereka Kolstada nie zawsze nadąża za własnymi ambicjami. Konstrukcja intrygi jest dobra, ale bywa uproszczona, a niektóre wątki kończą się szybciej, niż zdążą wywołać emocjonalne zaangażowanie. Problemem jest przede wszystkim drugi plan, ponieważ część postaci jest bardzo wyrazista, ale tylko na poziomie pierwszego wrażenia. Henry Winkler jako burmistrz i kilka lokalnych osobliwości zostają w pamięci, ale wielu bohaterów dostaje zbyt mało czasu, aby ich los naprawdę obchodził. Tak na dobrą sprawę są tylko po to, aby być mięsem armatnim.

"Normal" nie zostanie nowym punktem odniesienia dla gatunku i raczej nie zapisze się w historii kina obok swoich inspiracji. Ale też nie ma takich ambicji. To film, który wie, czym chce być, czyli krótką, brutalną, lekko absurdalną rozrywką z charyzmatycznym aktorem na pierwszym planie. Czasem dokładnie tego potrzeba, bez wielkich deklaracji, za to z łosiem w tle i solidną strzelaniną na koniec.