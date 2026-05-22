Sprawdzona formuła bez większych niespodzianek, ale Steve Carell i emocjonalna precyzja skutecznie maskują wtórność serialu. Idealny dla fanów "Teda Lasso" czy "Terapii bez trzymanki".

Bill Lawrence, czyli człowiek mający na swoim koncie takie głośne tytuły, jak "Ted Lasso", "Terapia bez trzymanki" czy przede wszystkim "Hoży doktorzy", po raz kolejny opowiada o emocjonalnie pogubionych ludziach, którzy próbują poskładać swoje życie przy pomocy ironii, niezręcznych rozmów i terapeutycznych monologów. "Rooster" nie wykracza poza schematy znane z wcześniejszych projektów twórcy, ale robi coś znacznie trudniejszego, ponieważ sprawia, że ta przewidywalność staje się komfortowa.

Serial osadzony jest w środowisku akademickim i koncentruje się na relacji ojca oraz córki, którzy próbują odnaleźć się w nowym etapie życia zawodowego i prywatnego. Główny bohater, grany przez Steve’a Carella, trafia do uniwersyteckiego świata pełnego ekscentrycznych wykładowców, napięć interpersonalnych i emocjonalnych niedopowiedzeń. Konflikt nie opiera się tutaj na jednym wyraźnym zagrożeniu czy celu fabularnym, lecz na codziennym ścieraniu się potrzeb bohaterów takich jak bliskość, uznanie i kontrola nad własnym życiem. Lawrence buduje narrację wokół ludzi, którzy funkcjonują pozornie normalnie, ale pod warstwą żartów i sarkazmu ukrywają permanentne zagubienie.

Największym atutem "Roostera" pozostaje tempo prowadzenia scen i sposób, w jaki serial balansuje między komedią a melancholią. Lawrence od lat operuje podobnym rytmem narracyjnym, czyli szybkie dialogi przechodzą nagle w emocjonalne wyznania, a komediowe sytuacje kończą się egzystencjalną refleksją. W wielu produkcjach taki zabieg sprawiałby wrażenie emocjonalnego szantażu, ale tutaj działa głównie dzięki wyczuciu reżyserii i obsady.

Carell odnajduje się w tej formule wyjątkowo naturalnie. Aktor nie gra postaci komediowej w klasycznym sensie, bowiem jego bohater jest raczej człowiekiem permanentnie zmęczonym własnymi błędami. To właśnie ta stonowana frustracja buduje większość najlepszych scen. Serial nie próbuje wycisnąć humoru z gagów sytuacyjnych, lecz z niezręczności i społecznych napięć. Szczególnie dobrze wypadają momenty, w których bohater Carella konfrontuje się z akademickim środowiskiem pełnym ludzi przekonanych o własnej wyjątkowości. Kamera często pozostaje wtedy blisko twarzy aktorów, pozwalając scenom wybrzmieć bez agresywnego montażu czy przesadnej muzycznej ilustracji.

Nie wszystkie decyzje twórcze okazują się jednak równie trafione. Pierwsze odcinki rozwijają się dość ospale i długo sprawiają wrażenie prologu do właściwej historii. Lawrence wyraźnie zakłada, że widz pozostanie z serialem ze względu na atmosferę i sympatię do bohaterów, a nie dzięki wyrazistej intrydze. Problem pojawia się wtedy, gdy część postaci drugoplanowych nie dorównuje charyzmą głównemu duetowi. W serialu pojawia się kilka ekscentrycznych bohaterów, którzy mają dostarczać komediowego chaosu, ale część z nich funkcjonuje bardziej jako zestaw neuroz niż pełnoprawne postacie. Widać to szczególnie w wątku byłego męża i jego nowej partnerki, gdzie serial próbuje przedstawiać ich w sympatycznym świetle mimo moralnie wątpliwego kontekstu relacji, co wywołuje narracyjny dysonans.

Scenariusz najlepiej działa tam, gdzie pozwala postaciom na zwykłe rozmowy. Dialogi bywają błyskotliwe, ale nie są przesadnie "napisane". Lawrence unika puenty za wszelką cenę, dzięki czemu wiele scen brzmi naturalnie, nawet jeśli momentami ocierają się o telewizyjną terapeutyczność. Jednocześnie serial cierpi na problem charakterystyczny dla współczesnych dramedii, czyli niemal każdy bohater mówi podobnym językiem emocjonalnej samoświadomości. Niezależnie od wieku czy doświadczeń, postacie potrafią formułować swoje problemy w identycznie ironiczno-refleksyjny sposób. To wygodne dramaturgicznie, ale odbiera części relacji autentyczną różnorodność.

Mimo tych zastrzeżeń "Rooster" pozostaje serialem konsekwentnym tonalnie. Nie próbuje być ostrą satyrą na środowisko akademickie ani pełnoprawnym dramatem rodzinnym. To produkcja świadomie komfortowa, stworzona bardziej do emocjonalnego towarzyszenia widzowi niż do szokowania go fabularnymi zwrotami. I choć można zarzucić jej wtórność wobec wspomnianych seriali "Ted Lasso" i "Terapia bez trzymanki", trudno ignorować fakt, że Lawrence wciąż potrafi tworzyć historie, które wydają się ciepłe bez popadania w sztuczność. W czasach seriali desperacko próbujących być ważne, "Rooster" wybiera skromniejszy cel - chce być po prostu przyjemnie ludzkim.

To nie jest produkcja, która redefiniuje telewizyjne połaczenie dramatu z komedią, ale dzięki Carellowi, dobrze kontrolowanemu tonowi i kilku naprawdę trafnym obserwacjom o relacjach międzyludzkich, serial ogląda się z autentycznym zaangażowaniem, nawet jeśli momentami przypomina emocjonalny remix wcześniejszych sukcesów Lawrence'a.