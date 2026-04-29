"Przez to oko nikt nam go nie ukradnie" – pieją z zachwytu towarzyszący przyjściu Charliego na świat jego rodzice oraz nieco starszy brat Finn. Noworodek urodzi się grubo przed terminem. Na dodatek niemowlę ma nienaturalnie wybałuszone oczy. Świadkowie radosnej chwili pocieszają się jednak nadzieją, iż w miarę rozwoju organizm ureguluje początkowe niedociągnięcia. Charlie wyrasta powoli (nolens volens) na oczko w głowie rodziny, a wśród znajomych jest postrzegany jako dusza towarzystwa i katalizator wzajemnych relacji. Gdy te ulegną niebezpiecznemu napięciu, właśnie młodszy z braci wskaże sposób rozładowania nabrzmiałych problemów. Na pewnym etapie małżeństwa rodzice chłopców oddalają się od siebie. Tym razem to Finn postanawia scalić familię. "On zawsze wiedział jak utrzymać nas razem" - uzasadnia swoją decyzję starszy z braci, mając na myśli seniora rodziny. Dziadek żyje na farmie oddalonej od miejsca zamieszkania wnuków o 500 mil. Ten spory dystans da się pokonać przy sporej determinacji dzieciaków. Impet ich podróży napędzi nadzieja na ponowną integrację bliskich. Chłopcy wyruszą więc z Anglii do Irlandii, po drodze przeżywając szereg nieplanowanych przygód.

"On odpowiedzialny? Żartuje pani?" - odpowie prowokacyjnie Charlie w obecności Finna o jego stosunek braterski. W rzeczywistości chłopcy są bardzo zżyci i mogą polegać na sobie wzajemnie. Ale to dziadek jest dla nich autorytetem moralnym, bo rodzice zajęli się sobą i ostatnio mają jakby mniej czasu na kontakty z dziećmi. Przesłuchująca chłopców pani psycholog nie umie wyczuć ironii w słowach Charliego, biorąc za dobrą monetę jego zarzut o braku odpowiedzialności starszego brata. Stawka wywiadu jest poważna, ponieważ w razie niekorzystnego werdyktu biegłej, bracia zostaną rozdzieleni pomiędzy rodziców. Pomysł eskapady w Irlandzkie pustkowia, gdzie zaszył się dziadek, wydaje się decyzją racjonalną. Chłopcy ruszą w drogę, nie mając wszak gwarancji ostatecznego powodzenia szalonej peregrynacji. Finn i Charlie poznają w trasie niewiele starszą Kait. Azymut podróży dziewczyny oraz cele jej przyświecające będą poniekąd zbieżne z interesami chłopców. Wypróbowana i zahartowana w trakcie wędrówki przyjaźń przyniesie wymierne owoce. Kres wyprawy załączy do tej pięknej przygody niestety także ponure żniwo.

500 mil zapowiadał się na produkcję oryginalną, daleką od szablonowych matryc. Wybujałe nadzieje szybko okazały się płonne. Film Morgana Matthewsa nie tylko powielił rozliczne schematy zauważone już w dorobku innych reżyserów, ale nie potrafił nawet skonstruować logicznej i autonomicznej pointy. Jeżeli 500 mil aspirował do grona całkiem bogatej tradycji filmów drogi, to zabrakło mu materiału sprawiającego, iż przygody swoich bohaterów wymkną się poza nawias opisu banalnej włóczęgi. Jeśli zaś ambicje Matthewsa sięgały głębiej, reżyser ewidentnie nie znalazł pomysłu na postawienie kropki nad i, gubiąc w ferworze dość płaskich sekwencji cel całego przedsięwzięcia.

Charlie urodził się przed terminem. Najpierw jego uroda była powodem utrapień całej rodziny. Później wszędobylskość chłopca z kolei wzbudzała obawy, iż tą cechą charakteru może Charlie przysporzyć sobie kłopotów. Ale żeby od razu ktoś miał ukraść niesfornego malca...