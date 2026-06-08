Produkcja ta zrealizowana jest poprawnie. Reżyser odważnie operuje surrealizmem i absurdem.

Film Marka Serafińskiego pod tytułem Narodziny, z 1995 roku, może się śmiało znaleźć na liście dziwnych produkcji. Jest to film kombinowany, aktorsko-animowany.

Widzimy w nim parę, kobietę w zaawansowanej ciąży i jej partnera. Trafiają na oddział położniczy. Kobieta ma za chwilę rodzić, mężczyzna czeka w poczekalni. Personel medyczny urządza sobie przyjęcie z alkoholem, a mężowi pacjentki w oczekiwaniu na potomka rośnie broda do pasa. Najdziwniejsze jednak dopiero się wydarzy – na świat przychodzi przedziwny bobas (postać animowana). Wygląda jak dorosły mężczyzna. Myje zęby (tak!), cmoka rodziców na pożegnanie i wychodzi na zewnątrz. Świat wielkiego miasta go przeraża, ale i fascynuje – gwar ruchliwych ulic, masa przechodniów, samochody i tramwaje. Czyha tam na niego wiele niebezpieczeństw, pociąga go jednak przygoda… Chwilę wytchnienia znajduje w parku, gdzie spotyka piękną kobietę… Świat od razu nabiera kolorów.

Narodziny to żart filmowy Marka Serafińskiego. Produkcja ta zrealizowana jest poprawnie, a jej celem było prawdopodobnie wycelowanie ostrza satyry w funkcjonowanie szpitali: lekarze i pielęgniarki piją alkohol w czasie pracy, ojciec dziecka może tylko czekać, a rodząca kobieta jest osamotniona.

Reżyser (a zarazem autor opracowania plastycznego filmu i jeden z jego animatorów) odważnie operuje surrealizmem i absurdem. Myślę jednak, że taka forma niekoniecznie dotrze do odbiorcy z właściwym przekazem. To, co widzimy na ekranie, zadziwia, ale czy skłania do refleksji? Obawiam się, że trafi zaledwie do nielicznych.