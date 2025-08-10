Playboy na tropie własnych uczuć – „Duchy moich byłych” to lekka komedia romantyczna inspirowana „Opowieścią wigilijną”, z humorem, romansem i szczyptą refleksji. 7

Nie każda opowieść o duchach musi być straszna. Czasem mogą one przynieść… lekcję miłości. Duchy moich byłych to lekka komedia romantyczna z odrobiną refleksji.

Film Marka Watersa opowiada historię Connora Meada – czarującego playboya, który w życiu kieruje się zasadą: żadnych zobowiązań, tylko dobra zabawa. Wprawnym uwodzicielem uczynił go jego zmarły wujek, który przed laty przekazał mu „niezawodne” porady podrywu. Na ślubie młodszego brata Connor pojawia się w roli gościa, który raczej nie wróży szczęścia parze młodej. Otwarcie drwi z małżeństwa i próbuje przekonać brata, by ten porzucił swoje plany. Jednak wkrótce jego cyniczne podejście zostaje wystawione na próbę – odwiedzają go duch wujka oraz trzy tajemnicze postaci: Duch Przeszłości, Teraźniejszości i Przyszłości.

Fabuła wyraźnie nawiązuje do „Opowieści wigilijnej” Karola Dickensa – zamiast zimowej scenerii, choinek i prezentów mamy jednak letni ślub, ale przesłanie pozostaje podobne: czasami trzeba spojrzeć w przeszłość i przyszłość, by zrozumieć, co w życiu naprawdę ważne.

Film wyróżnia przede wszystkim obsada. Matthew McConaughey (Magic Mike, Prawnik z Lincolna) bawi swoją swobodą i charyzmą, a Michael Douglas (Miłość, szmaragd i krokodyl) w roli nieżyjącego wujka dodaje historii nieco ironii i ciepła.

Mark Waters, znany z lekkich komedii romantycznych (Wredne dziewczyny, Zakręcony piątek), także tym razem dostarcza przyjemnej, niewymagającej rozrywki. Duchy moich byłych nie są arcydziełem gatunku, ale to sympatyczny, lekki film na wieczór – szczególnie, jeśli szukamy czegoś z odrobiną humoru, nutą romantyzmu i szczyptą refleksji.