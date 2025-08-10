Duchy moich byłych

6,2
Znany fotograf Connor Mead lubi uwodzić kobiety. Twierdzi, że prawdziwa miłość nie istnieje, toteż z łatwością przychodzi mu łamać kobietom serce. Dzień przed ślubem swojego młodszego brata spotyka Jenny Perotti, w której kiedyś był zakochany. Czy w sercu Connora odżyje dawne uczucie do jego szkolnej miłości?

Playboy na tropie własnych uczuć – „Duchy moich byłych” to lekka komedia romantyczna inspirowana „Opowieścią wigilijną”, z humorem, romansem i szczyptą refleksji. 7

Nie każda opowieść o duchach musi być straszna. Czasem mogą one przynieść… lekcję miłości. Duchy moich byłych to lekka komedia romantyczna z odrobiną refleksji.

Film Marka Watersa opowiada historię Connora Meada – czarującego playboya, który w życiu kieruje się zasadą: żadnych zobowiązań, tylko dobra zabawa. Wprawnym uwodzicielem uczynił go jego zmarły wujek, który przed laty przekazał mu „niezawodne” porady podrywu. Na ślubie młodszego brata Connor pojawia się w roli gościa, który raczej nie wróży szczęścia parze młodej. Otwarcie drwi z małżeństwa i próbuje przekonać brata, by ten porzucił swoje plany. Jednak wkrótce jego cyniczne podejście zostaje wystawione na próbę – odwiedzają go duch wujka oraz trzy tajemnicze postaci: Duch Przeszłości, Teraźniejszości i Przyszłości.

Fabuła wyraźnie nawiązuje do „Opowieści wigilijnej” Karola Dickensa – zamiast zimowej scenerii, choinek i prezentów mamy jednak letni ślub, ale przesłanie pozostaje podobne: czasami trzeba spojrzeć w przeszłość i przyszłość, by zrozumieć, co w życiu naprawdę ważne.

Film wyróżnia przede wszystkim obsada. Matthew McConaughey (Magic Mike, Prawnik z Lincolna) bawi swoją swobodą i charyzmą, a Michael Douglas (Miłość, szmaragd i krokodyl) w roli nieżyjącego wujka dodaje historii nieco ironii i ciepła.

Mark Waters, znany z lekkich komedii romantycznych (Wredne dziewczyny, Zakręcony piątek), także tym razem dostarcza przyjemnej, niewymagającej rozrywki. Duchy moich byłych nie są arcydziełem gatunku, ale to sympatyczny, lekki film na wieczór – szczególnie, jeśli szukamy czegoś z odrobiną humoru, nutą romantyzmu i szczyptą refleksji.

Chemas 5

Strasznie moralizatorski jest ten film. Początek mnie zaintrygował, ale im dalej tym gorzej. Poza tym nie przepadam za filmami romantycznymi. Ocena 5

PS Tu się zgodzę ze wszystkimi znakomita rola Douglasa.

Justyna007 7

8/10 – Polecam!

Czechu 7

Komedia romantyczna – czakiem dobra, z ciekawą i w miarę oryginalną fabułą jak na tego typu filmy, tak jak już było wspominane fajna rola Douglasa:)

PanKleks Czechu

Michael Douglas zagrał w tym filmie niesamowicie… To jeden z moich ulubionych aktorów- a rola "Wujka Wayne’a" chyba została stworzona specjalnie z myślą o nim. ciekawa propozycja na romantyczny wieczór we dwoje

Trophy Czechu 2

Kolejna komedyjka romantyczna z morałem na siłę. Nawiasem mówiąc, tandetne wykonanie z duchami. Zaraz po obejrzeniu film umyka w potoku jakże podobnych romansideł.

Karina85 9

ekstra – Rola Michael Douglasa bezbłędna,charakteryzacja i jego osobowość w tym filmie prześmieszna:)bardzo pozytywna i zabawna komedia,ciekawy scenariusz bez zbędnych przedłużanych miłosnych scen,ciekawy przekaz,na romantycznych wieczor w sam raz.

krytyk_filmowy 7

dla dwojga? – typowy film dla par na wieczór! nic nadzwyczajnego ale nudzić się nie będziecie

