Fani potworów, mutantów i tym podobnych okropności na,reszcie coś dla was w całkiem niezłym wydaniu. 7

Ekipa jednej z głębinowych kopalni odnajduje zatopiony wrak rosyjskiego statku (tytułowego Lewiatana), z którego wnętrza wydobywają sejf, zawierający dokumenty i wódkę. Po spożyciu alkoholu członkowie załogi zostają zarażeni nieznanym wirusem, który zaczyna przekształcać ich ciała w różnorodne monstra. Nie mając innego wyjścia, nieprzemienieni ludzie muszą stanąć do nierównej walki z mutantami.

Lewiatan (1989) -

Nie da się ukryć, że „Lewiatan” to połączenie kultowego filmu Obcy - 8 pasażer Nostromo i równie dobrego obrazu Coś, z których reżyser czerpie garściami, zmieniając po prostu aktorów i scenerię. Tak ewidentne zapożyczenia powodują, że całość jest mocno przewidywalna i trudno tu czymkolwiek zaskoczyć widza. Z drugiej strony kopiowanie udanych produkcji i rozwiązań nie jest do końca złe, a film jako całość prezentuje się nieźle pomimo upływu lat.

Widać, że film miał całkiem pokaźny budżet, co pozwoliło na stworzenie niezłych scen z potworami (kino przedkomputerowe bazujące głównie na makijażu i mechatronice) oraz samej scenografii. Co prawda lokacje są mocno ograniczone, ale nieźle dopracowane, a to przecież detale wpływają na odbiór. Wracając jeszcze do samych mutantów, mamy tu do czynienia z kilkoma różnymi tworami, w jakie przekształcają się zainfekowani członkowie ekipy. Zasadniczo stwory były udane, jednak z czasem – gdy przeszły do większych form – czegoś im zabrakło i końcowe starcie wypadło naprawdę przeciętnie.

Warto również nadmienić o naprawdę dobrej ekipie, jaką udał się zaangażować w ten projekt. Nazwiska Peter Weller, Richard Crenna, Daniel Stern, Ernie Hudson, Hector Elizondo czy Meg Foster nie są może współcześnie znane, ale w latach 80. i 90. byli to popularni aktorzy o dobrym warsztacie, a co za tym idzie – nieźle wypadający w swoich rolach.

Pomimo swoich wad „Lewiatan” to jedna z lepszych pozycji dla każdego szanującego się fana filmów z potworami i nie tylko. Znany głównie z produkcji Rambo II, Kobra czy TombstoneGeorge P. Cosmatos, tylko raz pochylił się nad produkcją SF/horror, tworząc film, może nie wart zapamiętania, ale na pewno wart zobaczenia.