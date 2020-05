Jedna z ciekawszych, choć starzejących się animacji, na którą warto zwrócić uwagę. 7

Jeżeli jesteś fanem animacji takich jak „Castlevania”, „Hellsing” czy „Blood: The Last Vampire”, to warto cofnąć się nieco w czasie i zerknąć na nieco zapomnianą produkcję „Vampire Hunter D”. Film opowiada o hybrydzie półwampirze, półczłowieku o imieniu „D”, który przemierza postapokaliptyczne pustkowia przyszłej ziemi, polując na wampiry i inne potwory jakie staną mu na drodze. Tym razem przyjdzie mu się zmierzyć z prastarym wampirem Magnusem Lee i hordami jego sług, by uratować piękną dziewczynę.

Choć nie jest to najbardziej oryginalna opowieść, „Vampire Hunter D” był świetny jak na swój czas. Film łączący elementy science fiction, horroru, romansu i klasyczną, japońską animację z nutą amerykańskiej, aby stworzyć coś odświeżająco. Świat zrealizowany w tym filmie to mroczne i niebezpieczne miejsce, gdzie potworne mutanty czają się w wszędzie, a nieznane niebezpieczeństwa pojawiają się znikąd.

Toyoo Ashida próbował zbliżyć się jak najbardziej do oryginalnej powieści Hideyuki Kikuchi i stworzyć film o niesamowitej atmosferze. Akwarelowe tła, stylowe projekty postaci, ciężkie czarne cieniowanie, kreatywne oświetlenie oraz cienie blokowe nadają całości surrealistyczny charakter. Scena otwierająca z hrabią Magnusem Lee spowitym ciemnością, jego sylwetką oświetloną jedynie błyskawicami i dwoma świecącymi oczami, jest tylko pierwszym z wielu złowrogich i przerażających kadrów. Wszechobecna i nieziemska partytura muzyczna syntezatora przenika cały film i dodaje wyjątkowej atmosfery, dzięki której „Vampire Hunter D” zyskuje status horroru przez duże H.

Niestety, nie obyło się bez wad z, których chyba najbardziej rażącą jest tempo fabuły i kręcenia się w kółko przez postacie. Narracja czasami się przeciąga, a historia zdaje się przeskakiwać z miejsca ustawienia na miejsce. Wydaje się również, że unika się rozwoju postaci na rzecz rozwoju fabuły. Każda z postaci utknęła mniej więcej w ustalonej formie stereotypowych archetypów. Tylko D wydaje się nieco interesujący ze względu na jego tajemniczą naturę i nieznane granice jego mocy. Chociaż aktorzy głosowi wykonują świetną robotę, starając się wyodrębnić postacie, ogólnie mało inspirujący scenariusz utrudnia ich najlepsze starania.

Choć film jest obecnie klasyczną anime, przyznaję, że wyraźnie pokazuje swój wiek. Styl animacji jest poważnie przestarzały i może wydawać się nieco tani. Istnieje wiele skrótów animacyjnych, takich jak zapętlanie konwersacji nad pojedynczym nieruchomym ujęciem i długie zbliżenia, aby zaoszczędzić na liczbie scen, które należałoby narysować. Sceny akcji cierpią z powodu ograniczeń w dziale animacji. Walki są na ogół dość stylowe, ale sama animacja, a raczej jej braki są bolesne do oglądania. Postacie zatrzymują się w dziwnych pozycjach, a kolorowe smugi przesuwają się za nimi, dając iluzję ruchu.

„Vampire Hunter D” jest doskonałym przykładem tego, jak film animowany może oczarować odbiorców atmosferą. Istnieje kilka anime, które potrafią uchwycić rzeczywiste „odczucie” horroru, a „Vampire Hunter D” jest jednym z nich. Jeśli liczysz na dobrą historię i unikatowy styl, ten film jest czymś dla ciebie. Nie oznacza to jednak, że czas nie ima się anime. Wręcz przeciwnie – po kresce widać, że nie jest to współczesna animacja, co wpływa niekorzystnie na jakość odbioru. Nie jest to więc może dzieło idealne, ale zapewnia solidną porcję wrażeń i mile spędzony czas.