"Maskarada" to ciekawa wizja zaczerpnięta z artystycznych kuluarów, która może wywołać nieco wyimaginowany, ale przecież możliwy ferment intelektualny

"Myślisz, że udaję Michała?" - zaperza się Jacek Burda. Najzdolniejszy aktor młodego pokolenia właśnie jest obsypywany prestiżowymi nagrodami za liczne już dokonania. Egzaltacjom nad talentami dojrzewającego gwiazdora nie ma końca. Jacek cieszy się popularnością, ale sen z oczu spędza mu odległy horyzont, za jakim majaczy niedościgniony wzór. Michał Barczewski samodzielnie dotąd dzierżył niepisany rząd dusz w polskim teatrze. Teraz pięćdziesięcioletni aktor zniknął nagle z gazetowych szpalt, programy telewizyjne też o nim przestały pisać. Michał udał się na emigrację zewnętrzną i wraz z żoną prowadzi teatr gdzieś na głębokiej prowincji. Tam dawny koryfeusz Melpomeny zechce spointować swój dorobek aktorski. Barczewski osiągnął szczyty sukcesów, wzniósł się na wyżyny teatralnych możliwości. Tu, w głuszy leśnej, można zrealizować co najwyżej niezbyt nośne plany ambicjonalne. "Panna Tutli Putli" przecież nie będzie najbardziej wyczekiwaną sztuką wystawioną gdzieś w zabitej deskami prowincji.

"To zawsze miało posmak kabotyństwa." - szepczą pokątnie złośliwi. Jacek Burda nie ma na scenie godnego rywala. Odkąd Michał Barczewski usunął się z teatralnych desek ten firmament został niezagospodarowany. Burda może tu dowolnie się panoszyć ku radości żądnego wrażeń obserwatora. W końcu kto świeżego boga wyobraźni masowej będzie stawiał do kąta? Barczewski jest zajęty projektowaniem ostatniego etapu swojej kariery na dalekim odludziu. Jacek może brylować w stolicy i zgarniać hurtowo wszystkie dostępne splendory. "Nawet role sobie wybierasz." - nie kryje zazdrości koleżanka z branży. Jacek nie ma się z kim ścigać. Jego autorytet zawodowy zszedł z linii strzału, oddał pole bez walki. "Myślisz, że udaję Michała?" - obrusza się Jacek na kąśliwą uwagę przyjaciółki. Znawcy branży kręcą nosami, iż nowe bożyszcze przesadnie kreuje swoją wielkość, podświadomie naśladując tę przemijającą. "Im bardziej się chowasz, tym bardziej cię szukają." - spointuje ucieczkę starego wyjadacza przed blaskiem fleszy Jacek. Mężczyzna dotarł do samotni, gdzie Michał zamierza dokończyć swoją twórczą drogę. A przecież kiedyś podobny koniec będzie pisany również Jackowi. On sam może ów stan przyspieszyć. Co szkodzi zagrać własną śmierć? A jeśli się ją zagra wiarygodnie, kto ośmieli się podnieść argument kabotyństwa?

"Maskarada" Janusza Kijowskiego w ogóle nie wygląda na produkt swoich czasów. W schyłkowej epoce Polski Ludowej rozważania nad sensem sztuki wyższej, gdzie ambicje personalne i rywalizacja na ich tle mogą stanowić realny problem społeczny, to pomysł z dzisiejszej perspektywy dość urojony. Janusz Kijowski tę próbę podjął i przepadł wraz z nią w kraterze dziejowego zapomnienia. Niesłusznie. "Maskarada" to ciekawa wizja zaczerpnięta z artystycznych kuluarów, która może wywołać nieco wyimaginowany, ale przecież możliwy ferment intelektualny. Film udekorowany został dodatkowo prapoczątkami prób taneczno - wokalnych pod patronatem raczkującego podówczas w branży Janusza Stokłosy. A Bogusław Linda w wersji śpiewanej to dziś już całkiem archeologiczne odkrycie...

"Nie chcę przeszkadzać." - tłumaczy swą nieuprzedzoną wizytę w domu Michała poddenerwowany Jacek. "Już przeszkadzasz." - usłyszy w zamian od wciąż jeszcze aktualnego idola. Sztafeta pokoleń oliwi swoje tryby wbrew kurtuazyjnym duserom. Taka rywalizacja może paradoksalnie wynieść sztukę do rangi wyższej. A o to przecież w tej zabawie chodzi.