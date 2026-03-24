Tomasz Piątek jest czterdziestoletnim mężczyzną. Pozornie wielu cech można by mu pozazdrościć. Tomasz wygląda atrakcyjnie i schludnie. Przyjechał w góry dobrym samochodem. Ale to nie chęć górskich peregrynacji przywiedzie tutaj mężczyznę. Jest zima, więc o wędrownych intencjach nie ma raczej mowy. Szlaki są oblodzone lub zasypane. W schronisku nad Morskim Okiem Tomasz znajdzie się w trybie nieplanowym. Intruz nawet nie postarał się uprzednio o rezerwację kwatery. "Po co panu lina?"- docieka młody turysta, którego Piątek poprosił o użyczenie sprzętu. "Żeby się powiesić" - wypali rozemocjonowany Tomasz. Tu nikt jego słów tymczasem nie weźmie na poważnie. Schronisko pełne jest narwańców gotowych nawet w najcięższy mróz ruszyć na podbój szczytów górskich. Tomasz jednak ewidentnie szuka zaczepki, jest opryskliwy, nastawiony konfrontacyjnie wobec spolegliwych bywalców schroniska. "Czego pan chce w życiu?" - prowokuje Piątek innego z zastanych tu globtroterów. Pytający sam jednak nie sprawia wrażenia znającego odpowiedź na dość obcesowe i kompleksowe pytanie, jakie zadał przypadkowemu osobnikowi. Inny ze sprowokowanych taterników zdradza inklinacje filozoficzne. Usiłując racjonalnie okpić bezsilna furię Tomasza, młody mężczyzna proponuje mu lekturę książki jakiegoś stoickiego mistrza. "Nie mam czasu na czytanie" - usłyszy wielbiciel gór i filozofii.

Tomasz zdołał zrazić sobie już niemal wszystkich, którzy pod dachem schroniska szykują się do realizacji własnych planów. "Tu popieprzyć, tam popieprzyć..." - drwi awanturnik z rozmowy młodych ludzi prywatnie rozprawiających nad grzanym piwem o swoich pomysłach życiowych. Podsłuchani wymieniają się uwagami o sposobach wykorzystania możliwości, jaką oferuje Polska lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku. Tu według Edwarda Gierka i jego propagandy powinno się obywatelom żyć dostatniej, ale przecież młodzi nie są zdani na wyłącznie "krajowe" oferty. "Zarobić do Szwecji, odpocząć do Grecji, po pierwszym zawale działacze studenccy..." - śpiewał wszak wówczas Jan Krzysztof Kelus. Tomasz wygląda na beneficjenta tego systemu. Mężczyzna zna realia epoki, z dobrodziejstw oferowanych przez władzę zapewne obficie korzystał. Merkantylne kalkulacje młodszych rodaków powinny być mu nieobce. A jednak z jakichś powodów teraz doświadczony świadek pokątnych dialogów skwituje je pogardliwą ripostą. Coś zaszło w życiu Piątka, iż teraz dostrzegł w tego typu rozważaniach rys postawy śliskiej, cwaniackiej, dorobkiewiczowskiej. Rano kronika wyjść ze schroniska nie odnotuje stosownego wpisu przypadkowego, ale dającego się zauważyć gościa. Goprowskie służby, ale i górsko zaprawieni śmiałkowie z Morskiego Oka ruszą na pomoc swojemu uciążliwemu sąsiadowi. który przecież zrobił wszystko, by nie wzbudzić odruchu solidarności. Tomasz odnajdzie się i wkrótce wyląduje w szpitalu, który i tak był mu przeznaczony. Mężczyzna ma zdiagnozowaną chorobę onkologiczną. Nie zdołał na razie jej uniknąć, uciekając w góry przed przeznaczeniem. Ono osacza go coraz skuteczniej.

Krzysztof Zanussi upodobał sobie rozważania na temat kwestii ostatecznych, udoskonalając przez lata swój warsztat w tej niecodziennej materii. Reżyser eksplorował spychane na margines zagadnienie w swoich kolejnych filmach. Tu chyba niniejsze dylematy doczekały się najlepszej wersji oraz optymalnej formuły. Rozedrgany wewnętrznie i niepogodzony z bezlitosną diagnozą pacjent miota się w przedśmiertnych konwulsjach. Dotąd Tomasz odcinał kupony własnego powodzenia. Teraz życie zagnało go do narożnika. "Ile mogła kosztować ta akcja?" - zastanawia się pacjent z sąsiedniego, szpitalnego łóżka. Tomasza spod korony zaśnieżonych gór ewakuowała ekipa desantowana z helikoptera. "Te pieniądze można by przeznaczyć na leczenie" - dopowiada chory. Tomasz tych słów zdaje się nie słyszeć. Dla niego ważny będzie on sam. Spirala jest symulacją rozmaitych sposobów umierania. Bohater filmu Zanussiego mógł odejść z klasą lub wyzbywszy się jej pozorów. Wybitnie obsadzony Jan Nowicki nie dał szans na rozwiązania pośrednie. W końcu niezwykle trudno jest umrzeć połowicznie.