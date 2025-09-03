Produkcja dobrze przedstawia panoramę dawnych lat. Widać zróżnicowane postawy wobec wojny i zaborców. 7

Florian wyreżyserowany przez Leonarda Buczkowskiego, to ekranizacja powieści Marii Rodziewiczówny, zatytułowanej „Florian z Wielkiej Hłuszy”. Ten film z okresu międzywojennego jest cennym świadectwem polskiej kinematografii. Jego fabuła, choć osadzona w realiach I wojny światowej, niesie trwałe przesłanie.

Centralnym punktem opowieści jest tytułowy dzwon, Florian. Dla mieszkańców niewielkiej miejscowości na Kresach nie jest on tylko kawałkiem metalu, ale symbolem nadziei i trwania narodu. Od blisko czterystu lat stanowi serce ich wspólnoty. Gdy nadchodzi wojna, a Rosjanie grożą, że przetopią dzwony na armaty, bohaterowie postanawiają go ukryć. Ta misja, pełna ryzyka, staje się metaforą walki o zachowanie własnej tożsamości w obliczu historycznych zawirowań.

Film może pochwalić się dobrze zarysowanymi postaciami. Szczególnie wyróżnia się Dziadek Wereszczyński (Kazimierz Junosza-Stępowski), uosabiający mądrość, tradycję, wiarę w narodowe dziedzictwo. Jego wnukowie zaś nie są tylko posłusznymi wykonawcami jego woli. Tworzą swoisty oddział współpracy, nazwany przez nich samych „Młoda Polska”. Pokazują, że obecne pokolenie ma własną siłę i zaradność. Współpraca z dziadkiem symbolizuje piękno międzypokoleniowej solidarności w obliczu zagrożenia.

Historia zgrabnie łączy dawne realia z cechami melodramatycznymi. Oprócz walki o dzwon widzimy wątek miłosny Bronki (urokliwa Stanisława Angel-Engelówna) i ruszającego na front Alfreda Rupejki (Jerzy Pichelski). Pojawia się również postać Lusi (Helena Grossówna), której uczucie do niemieckiego żołnierza, będącego Ślązakiem, dodaje opowieści dramatyzmu. Te osobiste fragmenty nadają całości interesujący wymiar, pokazując, jak wojna wpływała na życie prostych ludzi.

Produkcja dobrze przedstawia panoramę dawnych lat. Widać zróżnicowane postawy wobec wojny i zaborców. Scena, w której padają słowa: „Przetrwaliśmy Rosjan, przetrwaliśmy Niemców, da Bóg, że bolszewików przetrwamy”, oddaje ówczesne nastroje i determinację narodu. Film nie pozostawia jednak złudzeń – bohaterowie, tak jak w prawdziwym życiu, płacą wysoką cenę. Nawet jeśli dzwon przetrwa, nie każdy z bohaterów doczeka jego ponownego zawieszenia.

Florian to wzruszająca opowieść, która skupia się na wartościach patriotyzmu, wiary, nadziei czy poświęcenia. Choć film powstał w dwudziestoleciu międzywojennym i jego technika może się wydawać przestarzała, to jego przesłanie jest uniwersalne. Zdecydowanie warto go zobaczyć – to nie tylko lekcja historii polskiej kinematografii, ale i poruszająca opowieść o narodowej tożsamości.