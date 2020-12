Przeciętny sequel porządnego horroru. 6

Jak wskazuje nazwa „Demony 2”, to sequel świetnego horroru, który wyszedł spod skrzydeł legendarnego, włoskiego duetu Lamberto Bava/Dario Argento. Tu niestety rozczarowanie, gdyż spodziewana kontynuacja, okazuje się czymś zupełnie innym. Zamiast wydarzeń z oryginalnych Demony otrzymujemy jedynie bardzo luźne nawiązanie, a nie kontynuację wątków z poprzedniej części.

Akcja filmu toczy się w luksusowym wieżowcu, którego codzienne życie mieszkańców śledzimy przez pewien czas. Pewnego wieczoru cześć z nich ogląda film o demonach. W jego trakcie goniący bohaterów potwór przedostaje się do realnego świata, przemieniając uczestników imprezy w podobne sobie monstra. Infekcja szybko się rozprzestrzenia i wkrótce nieliczni ocaleli zostają zmuszeni do desperackiej walki z hordą demonów.

Pierwsze, co rzuca się w oczy po seansie, to mocno rozrzucony i wielowątkowy scenariusz. W przeciwieństwie do podobnych filmów nie śledzimy tu losów grupki bohaterów, ale mamy do czynienie z kilkoma odrębnymi fragmentami przeplatającymi się ze sobą. Dodatkowo na początku filmu śledzimy losy bohaterów horroru, jaki oglądają w telewizji mieszkańcy budynku. Całość sprawia przez to ważnie nieco chaotycznej, ale nie jest to rażące.

Sporym atutem „Demonów 2” jest duża liczba samych demonów. Co prawda zalatują one nieco gumą i plastikiem, ale wyglądają obleśnie i całkiem przerażająco. Dodatkowo poza ludzkimi maszkarami pojawia się stwór wychodzący z dziecka czy (najlepszy moim zdaniem) zmutowany pies. Film choć nie jest najjaskrawszy, oferuje sporo krwi i makabry, a trup ściele się gęsto.

Film „Demons 2” jest dobry, lecz nie tak jak część pierwsza. Bava/Argento stworzyli produkcję mającą wiele dziur scenariuszowych i niedopowiedzeń. Co gorsza aktorstwo nie stoi tu na zbyt wysokim poziomie i – jak to zwykle bywa – irracjonalne zachowania bohaterów nieco psują klimat całości. Dodatkowym minusem jest całkowicie spartaczone zakończenie filmu, za które daję oczko mniej do końcowej oceny.