W latach 90., kiedy telewizja w Polsce dopiero zaczynała przypominać zachodnie stacje, ktoś wpadł na pomysł zrealizowania pierwszego polskiego sitcomu. Maciej Ślesicki postanowił umieścić akcję serialu na komisariacie policji, a głównymi bohaterami uczynić mało rozgarniętych policjantów. Był to strzał w dziesiątkę – produkcja szybko zyskała popularność, widzowie nie tylko czekali na kolejne odsłony w telewizji, ale też chętnie wypożyczali kasety wideo z odcinkami serialu. Młodzież szybko podłapywała teksty z dialogów, a grający główną rolę Cezary Pazura potwierdził swój talent komediowy. Na fali popularności 13 posterunku powstała też jego kontynuacja, ale nie było w niej już tej świeżości, którą przyniósł sitcomowy polski debiut. Raczej oglądało się ją siłą rozpędu.

Wróćmy jednak do pierwszej serii. Możemy zarzucać dzisiaj serialowi, że nie przystaje do naszych czasów, że jest niepoprawny politycznie, że prezentowany w nim humor często odwołuje się do bardzo prostych skojarzeń, momentami zahaczając o prymitywizm. Rażą w uszy śmiechy „z puszki” – przez nie widz może się poczuć jak idiota, któremu trzeba przypominać, kiedy ma się zaśmiać. Antyfani serialu wskazują też, że Pazura gra tutaj głównie twarzą, a postacie nie są zbyt skomplikowane. Jednak przecież nie o psychologię bohaterów w sitcomie chodzi.

Ogromnym plusem serialu jest z pewnością obsada. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić nikogo innego w roli posterunkowego Cezarego Cezarego niż Cezary Pazura, który w tej produkcji niemal zrósł się z graną przez siebie postacią. Także pozostali członkowie głównej obsady są świetnie dobrani – wybitny Marek Walczewski stara się tak samo, jakby grał u Żuławskiego, do tego naturalna Agnieszka Włodarczyk, urocza Aleksandra Woźniak, zadziorna Dorota Chotecka, sprawdzona Ewa Szykulska. Świetnie też, że Ślesicki postanowił przypomnieć widzom Marka Perepeczkę, który nadal grał znakomicie, choć nie przypominał już muskularnego Janosika, czy Joannę Sienkiewicz, niezapomnianą nauczycielkę z Konopielki. Gościnnie w serialu pojawiło się również sporo gwiazd, między innymi: Małgorzata Braunek, Beata Tyszkiewicz, Teresa Lipowska, Władysław Kowalski, Piotr Fronczewski, Bogusław Linda, Olaf Lubaszenko, Bohdan Smoleń. No i oczywiście wystąpiła ponadto suczka Andzia „grająca” Pershinga, ulubieńca komendanta.

Jeśli chodzi o takie elementy serialu jak zdjęcia, montaż, scenografia czy muzyka – to powiedzieć można niewiele: z uwagi na specyfikę produkcji nie ma tutaj czego chwalić, ale też nie bardzo można je krytykować. Zwyczajnie spełniają swoją rolę, nie odwracając uwagi od tego, co najważniejsze, czyli bohaterów. Fabuła poszczególnych odcinków nie jest przesadnie skomplikowana, ale na ogół dostarcza sporo niewymuszonego uśmiechu. Jak to zwykle bywa w serialu, poziom epizodów jest nierówny – jedne są bardziej, inne mniej udane. Zawsze są jednak nie za długie, a akcja w nich – choć wszystko dzieje się w jednym miejscu – przebiega dynamicznie.

Podsumowując, z obecnej perspektywy można serialowi zarzucić nienowoczesność, ale moje pokolenie do dzisiaj potrafi zaśpiewać „Piosenkę radiotelegrafisty” czy zacytować sporo tekstów z 13 posterunku. Staram się nie szafować słowem „kultowy”, ale wiem, że dla wielu widzów produkcja ta ma taki właśnie status.