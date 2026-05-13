„Na górze róże, na dole bez, po uzębieniu zidentyfikują Cię” – Jak kino grozy próbowało otrząsnąć się po rewolucji Krzyku? W miarę, w miarę... 6

Film Jamiego Blanksa z 2001 roku to artefakt czasów, w których kino grozy próbowało otrząsnąć się po rewolucji Krzyku. Jednocześnie tęskniąc za prostotą slasherów z lat 80. To produkcja zawieszona między estetyką teledysków z przełomu mileniów a klasycznym motywem zemsty po latach. I jest dość wyważony w kontekście gatunku.

Fabuła opiera się na schemacie, który doskonale znamy: odrzucony i upokorzony w dzieciństwie chłopiec wraca po latach (pod maską amorka), by wyrównać rachunki z grupą koleżanek. To, co uderza, to nie sam strach, ale specyficzny chłód. Twórcy postawili na sterylną, niemal luksusową oprawę – drogie mieszkania, eleganckie przyjęcia i wszechobecny zabójca, który kontrastuje z gorącą czerwienią walentynkowych atrybutów.

W kontekście współczesnej „fatafonii” dźwiękowej muzyka Dona Davisa bywa tu momentami zbyt ilustracyjna i brakuje jej żelaznej dyscypliny motywicznej znanej ze starej szkoły filmowej. Film wciąż potrafi błysnąć czystym artyzmem w inscenizacji mordu. Reżyser, będący sprawnym rzemieślnikiem, najlepiej radzi sobie w momentach, gdy zmienia przestrzeń w klaustrofobiczną matnię. Doskonale widać to w scenie uśmiercenia Shelley (Katherine Heigl), gdzie labirynt kostnicy staje się niemal oniryczną pułapką, w której czystość otoczenia potęguje grozę sytuacji. Podobny kunszt odnajdujemy w sekwencji w klubie nocnym, gdy Lily (Jessica Cauffiel) gubi się w labiryncie zakamarków, a jej los zostaje przypieczętowany strzałami z łuku Amora – to momenty, w których film przestaje być tylko gatunkową zabawą, a staje się precyzyjnie zaplanowanym widowiskiem.

Walentynki cierpią na pewne rozbicie elementów i nie zawsze potrafią utrzymać intymną więź z bohaterem. Te konkretne sceny dowodzą, że twórcy mieli pomysł na podanie grozy w inny sposób. To kino mroźne, eleganckie i świadomie kiczowate, które zamiast budować metafizyczne miraże, stawia na fizyczny konkret: strzałę i krwawiącą maskę cherubina. Jeśli szukacie w slasherze czegoś więcej niż tylko bezmyślnej rąbanki, te labiryntowe sekwencje są dowodem na to, że w 2001 roku potrafiono jeszcze prowadzić widza przez film za pomocą przemyślanej scenografii, zanim nowoczesne kino całkowicie utopiło nas w przebodźcowaniu.

Mamy doborową obsadę tamtych lat (Denise Richards, Katherine Heigl), ale całość przypomina raczej pięknie opakowane pudełko czekoladek, w którym niektóre nadzienia są już nieco zleżałe. To kino, które nie próbuje być finałem Odysei kosmicznej – i to jego największa zaleta. Jest świadomie gatunkowe, momentami błahe, ale w swoim zakończeniu potrafi zostawić widza z satysfakcjonującym dreszczem. Jest średni, ale że mam do niego pewnego rodzaju sentyment, to polecam.