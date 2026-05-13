Walentynki

Czworo przyjaciół otrzymuje kartki walentynkowe, zawierające groźby. Obserwuje ich osoba wspominająca wydarzenie, której oni byli uczestnikami przed laty. Walentynki 2001 są tym dniem, w którym ten ktoś postanawia się zemścić...
"Niech wszystkie waszych myśli życzenia Spełnią się po waszej woli!"

„Na górze róże, na dole bez, po uzębieniu zidentyfikują Cię” – Jak kino grozy próbowało otrząsnąć się po rewolucji Krzyku? W miarę, w miarę... 6

Film Jamiego Blanksa z 2001 roku to artefakt czasów, w których kino grozy próbowało otrząsnąć się po rewolucji Krzyku. Jednocześnie tęskniąc za prostotą slasherów z lat 80. To produkcja zawieszona między estetyką teledysków z przełomu mileniów a klasycznym motywem zemsty po latach. I jest dość wyważony w kontekście gatunku.

Fabuła opiera się na schemacie, który doskonale znamy: odrzucony i upokorzony w dzieciństwie chłopiec wraca po latach (pod maską amorka), by wyrównać rachunki z grupą koleżanek. To, co uderza, to nie sam strach, ale specyficzny chłód. Twórcy postawili na sterylną, niemal luksusową oprawę – drogie mieszkania, eleganckie przyjęcia i wszechobecny zabójca, który kontrastuje z gorącą czerwienią walentynkowych atrybutów.

W kontekście współczesnej „fatafonii” dźwiękowej muzyka Dona Davisa bywa tu momentami zbyt ilustracyjna i brakuje jej żelaznej dyscypliny motywicznej znanej ze starej szkoły filmowej. Film wciąż potrafi błysnąć czystym artyzmem w inscenizacji mordu. Reżyser, będący sprawnym rzemieślnikiem, najlepiej radzi sobie w momentach, gdy zmienia przestrzeń w klaustrofobiczną matnię. Doskonale widać to w scenie uśmiercenia Shelley (Katherine Heigl), gdzie labirynt kostnicy staje się niemal oniryczną pułapką, w której czystość otoczenia potęguje grozę sytuacji. Podobny kunszt odnajdujemy w sekwencji w klubie nocnym, gdy Lily (Jessica Cauffiel) gubi się w labiryncie zakamarków, a jej los zostaje przypieczętowany strzałami z łuku Amora – to momenty, w których film przestaje być tylko gatunkową zabawą, a staje się precyzyjnie zaplanowanym widowiskiem.

Walentynki cierpią na pewne rozbicie elementów i nie zawsze potrafią utrzymać intymną więź z bohaterem. Te konkretne sceny dowodzą, że twórcy mieli pomysł na podanie grozy w inny sposób. To kino mroźne, eleganckie i świadomie kiczowate, które zamiast budować metafizyczne miraże, stawia na fizyczny konkret: strzałę i krwawiącą maskę cherubina. Jeśli szukacie w slasherze czegoś więcej niż tylko bezmyślnej rąbanki, te labiryntowe sekwencje są dowodem na to, że w 2001 roku potrafiono jeszcze prowadzić widza przez film za pomocą przemyślanej scenografii, zanim nowoczesne kino całkowicie utopiło nas w przebodźcowaniu.

Mamy doborową obsadę tamtych lat (Denise Richards, Katherine Heigl), ale całość przypomina raczej pięknie opakowane pudełko czekoladek, w którym niektóre nadzienia są już nieco zleżałe. To kino, które nie próbuje być finałem Odysei kosmicznej – i to jego największa zaleta. Jest świadomie gatunkowe, momentami błahe, ale w swoim zakończeniu potrafi zostawić widza z satysfakcjonującym dreszczem. Jest średni, ale że mam do niego pewnego rodzaju sentyment, to polecam.

Chemas 5

Typowy przeciętniak.

Barbarka88Rz 6

SPOILER – ktoś zna zakończenie filmu? kto w końcu zabijał?
oglądałam wczoraj na tvn, ale zasnęłam w połowie:/

Tomassh

:) – Nawet fajny film :]

srebrny Tomassh 8

Ano zakrecony hehe Denise Richards daje rade

Yasha Tomassh

Ja niestety zasnęłam :-P
A konkretniej to po lekko nudzącej scenie wolałam zobaczyć co wyrabiają Oficerowie.
Nie wiem co dzieje się z polską kinematografią, ale tego się oglądać nie da!
Koszmarnie głupi scenariusz, fatalne zdjęcia i do tego debilna gra aktorska.

Asmodeusz Tomassh 5

typowy taśmowy slasher, jakich ostatnio mamy na pęczki z made in usa, zdecydowanie wolę filmy tego typu z lat 80

