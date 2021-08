Egzotyczna ciekawostka, która okazała się sporym rozczarowaniem i zapożyczeniem z Europy. 2

„Goeshi” jest podobno pierwszym południowokoreańskim filmem o zombie, choć nie jest to do końca potwierdzone, gdyż produkcje z tego kraju często z niego nie wyszły nawet jako wersje pirackie. Można by oczekiwać, że skoro był pierwszy (albo jednym z pierwszych) to będzie to coś oryginalnego. Niestety, nic bardziej mylnego, film ewidentnie nawiązuje do obrazu Żywe trupy w Manchester Morgue, bazując właściwie na tej produkcji. Całość ma zasadniczo tę samą fabułę skupiającą się na grupie naukowców używających fal dźwiękowych do manipulowania ekosystemem. Ma to katastrofalne skutki, gdyż przywołuje do życia zmarłych, którzy zaczynają mordować okolicznych mieszkańców.

Niestety, sprawia to, że gdy już widziałeś poprzednika, cały czas wiesz, jak potoczy się dalsza akcja, i nie ma tu mowy o zaskoczeniu. Utwierdzają w tym również dokładnie odwzorowane sceny, a nawet charakteryzacja samych zombie, nie mówiąc już o parze głównych bohaterów. Jedyną widoczną zmianą jest muzyka, zamiast ścieżki dźwiękowej dostajemy syntezator. Nie jest to totalnie zły pomysł, a dźwięki nadają nieco klimatu, ale można było pokusić się o nieco urozmaicenia.

Film jest naprawdę trudno dostępny, więc nie jestem pewien, czy to, co oglądałem, było ocenzurowaną wersją, czy może uległo montażowi w trakcie, ale przychylam się do stwierdzenia, że jest to efekt końcowy bez jakichkolwiek późniejszych ingerencji. Choć produkcja trwa osiemdziesiąt cztery minuty, prawie wszystkie morderstwa są poza ekranem. To, co dane nam jest zobaczyć, ogranicza się do uduszenia kilku osób i trzasków, które sugerują, że ich kości są miażdżone. Praktycznie nie tu ma kropli krwi, a gdy istnieje szansa, że ​​może wydarzyć się coś gwałtownego lub krwawego, dostajemy szybkie ujęcie i zmianę sceny. Nie, żeby film koniecznie potrzebował krwi, ale z pewnością temu konkretnemu akurat by to nie zaszkodziło.

Jest to na pewno egzotyczna ciekawostka i horror całkowicie zapomniany, z drugiej strony azjatyckie kino grozy ma swój niepowtarzalny klimat, którego tu nie uświadczymy. „Goeshi” bynajmniej nie zaskakuje, ale jego idea przewodnia jest całkiem fajna. Szkoda tylko, że wykonanie jest marne, a sam film poniżej oczekiwań.