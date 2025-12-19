Pierwszy „Bat-Man” w historii kina. Ekspresjonizm, strach i stare domiszcze: Dlaczego „The Bat” wciąż zachwyca? 7

The Bat Rolanda Westa to nie tylko film, to lekcja stylu, która po niemal stu latach od premiery wciąż potrafi zachwycić wizualną odwagą. Choć kino nieme kojarzy się wielu z prostotą, ten tytuł udowadnia, jak wyrafinowane potrafiło być operowanie światłem, cieniem i architekturą.

Wczytywanie... The Bat (1926) - Emily Fitzroy, Louise Fazenda

Wczytywanie... The Bat (1926) - Louise Fazenda, Emily Fitzroy

Największym atutem filmu jest jego oprawa plastyczna. Scenograf William Cameron Menzies (późniejszy twórca potęgi wizualnej Przeminęło z wiatrem) stworzył wnętrza, które żyją własnym życiem. Rezydencja, w której toczy się akcja, jest pełna nienaturalnie wysokich drzwi, długich cieni i ostrych kątów, co wyraźnie nawiązuje do niemieckiego ekspresjonizmu. Kamera nie stoi w miejscu – Roland West stosuje innowacyjne najazdy i nietypowe perspektywy, które budują poczucie osaczenia.

Wczytywanie... The Bat (1926) - Jack Pickford, Jewel Carmen

Wczytywanie... The Bat (1926) - Louise Fazenda

Historia oparta na sztuce Mary Roberts Rinehart to klasyczny schemat „starego mrocznego domu”. Mamy grupę osób uwięzionych w posiadłości, ukryty skarb i zamaskowanego złoczyńcę, który zdaje się być wszędzie i nigdzie zarazem. Postać „Nietoperza” – ubranego w przerażający kostium z ogromnymi skrzydłami i maską – do dziś robi wrażenie swoim designem. To właśnie tutaj widać ziarno, z którego kilkanaście lat później wyrósł komiksowy Batman.

Wczytywanie... The Bat (1926) - Charles Herzinger

Film jest hybrydą. Z jednej strony mamy gęstą atmosferę grozy i dreszczowiec, z drugiej – silne akcenty komediowe, za które odpowiada głównie Louise Fazenda jako spanikowana pokojówka Lizzie. Dla współczesnego widza te komediowe wstawki mogą wydawać się momentami zbyt jaskrawe i wybijające z rytmu suspensu, jednak w latach 20. był to niezbędny element rozrywkowy, który miał dawać widowni chwilę oddechu.

Wczytywanie... The Bat (1926) - Emily Fitzroy

Mimo upływu czasu, The Bat broni się jako dzieło sztuki wizualnej. Dzięki niedawnej cyfrowej rekonstrukcji możemy podziwiać detale, które przez lata były zatarte na zniszczonych kopiach. To film obowiązkowy dla każdego, kto chce zrozumieć ewolucję kina grozy i kryminału. To tutaj narodziły się klisze, które do dziś wykorzystują twórcy tacy jak Tim Burton czy Guillermo del Toro.

Wczytywanie... The Bat (1926) -

Film ten to fascynujący zabytek kina, który wciąż „kąsa”. Jeśli przymkniesz oko na specyficzną dla epoki nadekspresję aktorską, odkryjesz mroczny, stylowy i niezwykle klimatyzowany thriller, który położył podwaliny pod współczesną popkulturę.