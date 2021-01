Film

1985

1g. 35m.

1g. 35m. od 18 lat

Horror, Komedia

Herbert West wraz z doktorem Gruberem prowadzą badania nad miksturą przywracającą u zmarłych życiowe funkcje. Po tragicznym wypadku, w wyniku którego ginie doktor, młody student przenosi się na nową uczelnię. W piwnicy domu, w którym wynajmuje pokój, chłopak kontynuuje doświadczenia, ożywiając kota. To jednak mu nie wystarcza , namawia więc Caina, by ten wraz z nim zakradł się do piwnicy i spróbował przywrócić do życia jednego z znajdujących się w niej nieboszczyków. Ostatecznie wszystko wymyka się spod kontroli, co doprowadza do serii makabrycznych wydarzeń.