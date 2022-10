Film „Blondynka” jest ciekawym wizualnie kolażem kadrów, w jakie zmieścić chcieliby Marilyn Monroe zapewne jej liczni apologeci. 7

„Kto ci powiedział, że moja sztuka przypomina ‘Trzy siostry’?” - dopytuje z niedowierzaniem Arthur Miller. Sam jest uznanym dramaturgiem. Przed nim siedzi aktorka, gwiazda kina - Marilyn Monroe, obiekt pożądań całego męskiego świata połowy XX wieku. Miller nie może uwierzyć, że właśnie poślubiona żona wie takie rzeczy. Nie ożenił się z nią więc jak widać raczej, by folgować swoim retorycznym potrzebom. Marilyn nie jest współtwórczynią jego sztuk. Może być ewentualnie ich bohaterką. Cóż z tego, skoro w obiektywach fotoreporterów najefektowniej wypada stojąc na wentylatorze metra, który podwiewa jej kusą sukienkę.

Blondynka (2022) - Ana de Armas

„Pamiętasz, kto sypiał w tej szufladzie?” - pyta matka. Marilyn pamięta. To ona, będąc dzieckiem, chowała się właśnie tutaj. Schizofrenicznie usposobiona mama nie ułatwi córce drogi życiowej. Starzejąc się wpędzi aktorkę w kompleks winy. Wiele lat potem, już będąc uznaną gwiazdą, mającą podobne do matki problemy psychiczne, w takiej samej szufladzie schowa telefon. Dzwonek mimo to nie ustanie. Może będzie telefonował impresario albo natrętny dziennikarz. To bez znaczenia. Marilyn zaczynała jako problematyczny kaprys skonfliktowanych ze sobą rodziców, z wiekiem stała się własnością świata, który oczekuje od niej spełnienia swoich zachcianek. „Mają cię za kawał mięcha” – krzyczy porywaczy ojciec i wali córkę na odlew. Mimo to Marilyn zadedykuje mu przebój „My heart belongs to daddy”.

„Blondynka” w reżyserii Andrew Dominika powstała na podstawie książki autorstwa Joyce Carol Oates. Mimo, że autorzy obu przedsięwzięć zapewne chcieliby wydobyć z biografii aktorki coś światu jeszcze nieznanego na samym wstępie tych prób utknęli w sidłach, jakie sami zastawili. Tytuł posiadający jednoznaczne konotacje skrócił bardzo istotnie pole do dywagacji. Każdy znający kawały o blondynkach widząc nieskalane głębszą refleksją oblicze Marilyn skojarzy, że to właśnie ona mogła być ich inspiracją. Późniejsze kunsztowne zabiegi reżysera z tej drogi nikogo raczej nie wyprowadzą. Dobroduszna, naiwna, ufna, łatwowierna, bezinteresowna Marilyn to jednak nie jest synonim głupoty. A może jej przypadek to zwykły brak szczęścia do ludzi? Otaczali ją najlepsi. Niewielu spośród nich czyniło to z pobudek altruistycznych.

Blondynka (2022) - Ana de Armas

Ana de Armas w roli Marilyn poradziła sobie z karkołomnym zadaniem nad wyraz sprawnie. Celujące podobieństwo do pierwowzoru skonfrontowała Kubanka z nieprzerysowanym, stonowanym aktorstwem. Arien Brody w roli Arthura Millera wypada bardziej wiarygodnie niż on sam. Prezydent John Kennedy (Caspar Phillipson) konferuje przez telefon zapewne z Nikitą Chruszczowem, puszczając jego pogróżki mimo uszu. Zbliża się kryzys kubański. Marilyn tymczasem obłapia prezydenta oralnie, myśląc wyłącznie o jednym: żeby tylko nie zwymiotować na jego łóżko.

