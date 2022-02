"Uncharted" ogląda się bezboleśnie i raczej sprawdzi się, jako typowy hollywoodzki odmóżdżacz. To do bólu bezpieczny blockbuster, o którym za kilka tygodni zapomnijmy. 5

Czy adaptacja "Uncharted" była potrzebna? Gry z serii stworzonej przez dewelopera Bluepoint Games są na tyle filmowe, że tak naprawdę przeniesienie tych tytułów na język filmu mijało się z celem. Jak widać Sony Pictures uznało, że ten skok na kasę się opłaci i dzisiaj mamy okazję oglądać przygody Nathana Drake'a na wielkim ekranie.

Uncharted (2022) - Tom Holland (X)

Nathana Drake'a poznajemy, jako młodego chłopaka, który wraz ze swoim starszym bratem Samem mieszka w sierocińcu. Obaj są fanatykami historii, skarbów i wielkich przygód. Niestety Sam, któremu grozi więzienie za kolejne włamanie musi uciekać z bidula, gdzie zostawia Nate'a samego. Wiele lat później dorosły już chłopak ledwo wiąże koniec z końcem pracując, jako barman w jednym z klubów. Pewnego dnia odwiedza go stary znajomy Sama - Victor Sullivan, który proponuje Nate'owi pracę. Panowie zamierzają odkryć ogromny skarb ukryty przez załogę podróżnika i żeglarza, Ferdynanda Magellana. Niestety podobne pragnienie ma niebezpieczny i bogaty spadkobierca fortuny - Santiago Moncada.

Uncharted podobnie, jak inne wysokobudżetowe hollywoodzkie widowiska cierpi na dobrze znaną przypadłość współczesnego kina rozrywkowego. Jest to film strasznie bezpieczny, nijaki i wtórny - nie ma w nim nic, co sprawiłoby, że zostanie on zapamiętany na dłużej. Produkcja w reżyserii Rubena Fleischera niczym się nie wyróżnia i jest najzwyczajniej w świecie przeciętna na każdym możliwym poziomie. Sekwencje, które w zamierzeniu powinny wywoływać efekt WOW są po prostu kolejnymi komputerowo wygenerowanymi obrazkami, które można by wkleić do jakiegoś innego blockbustera i też by pasowały. Szczerze? Sceny z samolotem czy statkami równie dobrze mogłyby pochodzić , z któregoś widowiska Marvela albo następnego sequela "Szybkich i wściekłych".

Uncharted (2022) - Antonio Banderas

Kolejnym problemem jest casting. Tom Holland i Mark Wahlberg są co prawda bardzo fajni w graniu samych siebie i jest między nimi prawdziwa ekranowa chemia, niczym najlepszy buddy-movie, ale no właśnie... Nie widziałem tam Drake'a, nie widziałem tam Sully'ego. Zamiast tego Holland odgrywał po raz n-ty Petera Parkera, a Wahlberg był po prostu Markym znanym z innych filmów. Szkoda, że Sony Pictures nie zaryzykowało i nie postawiło na nieco mniej opierzone twarze. Ale rozumiem - kino to biznes. Toma Hollanda należy jednak pochwalić za samo przygotowanie do roli - miałem wrażenie, że w tym filmie ma dużo fajniejsze rzeczy do robienia pod względem fizycznego aspektu aktorstwa aniżeli w superprodukcjach Marvela. Jego parkourowe zdolności i atletyzm mogą zrobić wrażenie.

Uncharted ogląda się bezboleśnie i raczej sprawdzi się, jako typowy hollywoodzki odmóżdżacz. Musicie jednak być przygotowani na to, że w żadnym elemencie nie zostaniecie zaskoczeni, nie będziecie zbierać szczęki z podłogi. To do bólu bezpieczny blockbuster, o którym za kilka tygodni zapomnijmy.