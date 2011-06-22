Mocne, emocjonalne kino z bardzo dobrą rolą Bogusława Lindy. Debiutujący jako reżyser Maciej Ślesicki przełamuje tabu, pokazując dramat ojca w sądzie.

Tato z 1995 roku w reżyserii Macieja Ślesickiego to poruszający dramat obyczajowy, który na stałe wpisał się w historię polskiej kinematografii. Fabuła skupia się na losach Michała Suleckiego (Bogusław Linda), operatora filmowego, którego życie rozpada się na kawałki. Gdy jego żona Ewa (Dorota Segda) zaczyna zdradzać objawy ciężkiej choroby psychicznej i samookalecza się, oskarżając męża o przemoc, sąd z automatu staje po stronie kobiety. Michał zostaje odseparowany od swojej ukochanej, siedmioletniej córki Kasi (Aleksandra Maliszewska). Od tego momentu rozpoczyna się jego dramatyczna, desperacka walka z bezdusznym systemem urzędniczym o prawo do bycia ojcem.

Wczytywanie... Tato (1995) - Aleksandra Maliszewska, Bogusław Linda

Film zachwyca kreacjami aktorskimi. Bogusław Linda, kojarzony dotychczas jednoznacznie z rolami bezwzględnych twardzieli z kina akcji Władysława Pasikowskiego (Kroll, Psy), genialnie przeszedł tutaj w rolę wrażliwego, zdeterminowanego ojca. Jego transformacja na ekranie jest magnetyzująca. Partneruje mu zaledwie siedmioletnia Aleksandra Maliszewska. To była świetna, niezwykle naturalna i dojrzała rola dziecięca. Co ciekawe, mała aktorka nie kontynuowała później kariery filmowej, pozostając gwiazdą jednego, ale jakże ikonicznego występu. Na drugim biegunie stoi Dorota Segda jako chora psychicznie Ewa. Jej kreacja jest momentami przerażająca i potwornie autentyczna, budząca w widzu skrajny niepokój.

Ślesicki z brutalną szczerością obnaża absurdy polskiego sądownictwa lat 90. Widz przeciera oczy ze zdumienia, obserwując zakorzenioną niechęć sądu do ojców. System z automatu przyznaje opiekę matce, całkowicie ignorując jej poważne zaburzenia. Apogeum tego absurdu następuje w sytuacji kryzysowej: gdy Ewa trafia do szpitala psychiatrycznego, opieka nad Kasią zostaje przyznana apodyktycznej teściowej (Teresa Lipowska), a nie biologicznemu ojcu. Sceny przesłuchań w sądzie graniczą z groteską. Idealnie podsumowuje to rozmowa Michała z jego prawniczką (Krystyna Janda): „To moje dziecko i kocham je jak nikogo na świecie. Przykro mi. W sądzie to nie będzie miało żadnego znaczenia”.

Wczytywanie... Tato (1995) - Bogusław Linda, Aleksandra Maliszewska

Tato wpisuje się w klimat filmów takich jak słynny amerykański dramat Sprawa Kramerów Roberta Bentona. Podobnie jak tam, obserwujemy początkową nieporadność ojca, który rzucony na głęboką wodę uczy się codziennej opieki nad córką – od czesania włosów po gotowanie. Ślesicki sprawnie buduje napięcie, a w momentach eskalacji szaleństwa Ewy film niebezpiecznie, ale i skutecznie, nawiązuje do thrillera Fatalne zauroczenie. Całość potęguje soundtrack Przemysława Gintrowskiego. Na uznanie zasługuje również wykonana przez kompozytora piosenka „Tylko śpij”.

Jeśli miałabym wskazać minus produkcji, jest nim konstrukcja scenariusza na samym początku. Widz zostaje wrzucony od razu w środek piekła – trafia w sytuację, w której chora matka ma atak, a życie rodziny wywraca się do góry nogami. Zabrakło głębszego zarysowania przeszłości. Czy Michał naprawdę nie zauważał do tej pory postępującej choroby żony? Czy można to usprawiedliwić jego ciągłym przepracowaniem i nieobecnością w domu? Scenariusz nieco zbyt mocno idzie tu na skróty.

Wczytywanie... Tato (1995) - Aleksandra Maliszewska, Bogusław Linda

Mimo drobnych uproszczeń, to bez wątpienia bardzo dobry film, który do dziś wywołuje olbrzymie emocje. To uniwersalna opowieść o ojcu, który bezgranicznie kocha swoje dziecko, choć na początku drogi prawie w ogóle go nie zna. Czy to oznacza, że był złym rodzicem? Absolutnie nie. To po prostu człowiek, który musiał dorosnąć do ojcostwa w trybie przyspieszonym. Choć w teorii „prawo nakazuje kierować się dobrem dziecka”, film Ślesickiego dobitnie pokazuje, jak często litera prawa mija się z ludzką sprawiedliwością i faktycznym dobrem najmłodszych.