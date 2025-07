Ten film to dowód na to, że nawet z ograniczonymi finansami i średnim scenariuszem można stworzyć coś, co pozostanie w pamięci. 6

Alienator z 1990 roku to reprezentant kina klasy B z epoki VHS, która przyjemnie łączy niskobudżetowe science fiction z elementami akcji. Jeśli szukasz filmu, który nie bierze siebie zbyt poważnie, a jednocześnie dostarcza dużo niezamierzonej rozrywki, to dobrze trafiłeś. Fabuła kręci się wokół Kola (Ross Hagen), niebezpiecznego przestępcy odsiadującego karę w międzygalaktycznym więzieniu. Udaje mu się wymknąć i na pokładzie statku kosmicznego awaryjnie ląduje na Ziemi. Pech chce, że niemal natychmiast po przybyciu zostaje potrącony przez grupę zaskoczonych turystów przejeżdżających w okolicy Topanga w Kalifornii. Ten początek doskonale wprowadza w klimat filmu.

Produkcja błyskawicznie wprowadza nas w świat dynamicznej akcji. Po stronie zbiegłego więźnia w akcję wplątuje się interesująca grupa Ziemian: panikująca Caroline (Dawn Wildsmith), rozsądna Orrie (Dyana Ortelli), zafascynowany kosmosem Benny (Jesse Dabson) oraz arogancki Rick (Richard Wiley), który potrąca Kola. Ich zróżnicowane reakcje na kosmiczny incydent dodają filmowi siły napędowej. Szybko zwracają się o pomoc do rozsądnego szeryfa, bardzo dobrze odegranego przez Johna Phillipa Lawa .

W pościg za Kolem wyrusza tytułowa Alienator – bezlitosny, żeński cyborg. Jej zadaniem jest sprowadzenie zbiega z powrotem. Bądź jego eksterminacja. A w wykonaniu tego zadania nie zna litości. Film zręcznie przeplata sceny na Ziemi z wydarzeniami w międzygalaktycznym więzieniu, gdzie dowodzi nieuznający rehabilitacji po zbrodni Dowódca (Jan-Michael Vincent), nadzorca kontrolny Lund (Robert Clarke) oraz sympatyczna i nieco niezdarna sekretarka Tara odegrana przez świetną P.J. Soles. Ta przemienność pozwala śledzić intrygi po obu stronach kosmicznej barykady.

Reżyseria Freda Olena Raya jest zaskakująco sprawna jak na produkcję klasy B. Mimo ograniczonego budżetu, potrafi on utrzymać tempo i dostarczyć odpowiednią dawkę akcji. Kiczowata stylizacja Alienatorki (która jest esencją lat 90.) i inne efekty specjalne są średnie – jak choćby scena spalenia żywcem doktora, która zapadnie w pamięć. Warto też zwrócić uwagę na ciekawą cechę Alienatorki: nie zabija zwierząt, co widać podczas jej zaskakującego spotkania z sarenką – drobny, ale intrygujący szczegół w wizerunku bezwzględnej postaci.

Idealnie nadaje się na wieczór z przymrużeniem oka. To niskobudżetowa produkcja, która jednak potrafi zapewnić solidną porcję rozrywki i dobrej zabawy. Dowód na to, że nawet z ograniczonymi finansami i średnim scenariuszem można stworzyć coś, co pozostanie w pamięci. Zalecam dla miłośników kampu.