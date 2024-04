"Kukułcze jaja z Midwich" na ekranie! 8

"Wioska przeklętych" z 1960 roku to czarno-biały horror w reżyserii Wolfa Rilla. Stanowi on adaptację powieści Johna Wyndhama "Kukułcze jaja z Midwich". Film opowiada o tajemniczej śpiączce, która dotyka wszystkie osoby w małej angielskiej wiosce. Po pewnym czasie okazuje się, że część mieszkanek jest w ciąży... Urodzone dzieci są pozbawione uczuć i emanują złem, co stawia mieszkańców wioski w obliczu śmiertelnego zagrożenia.

Wioska przeklętych (1960) - Barbara Shelley (I), Martin Stephens (II), George Sanders (I)

Obsada filmu składa się z dobrych warsztatowo aktorów. Można wymienić Georga Sandersa, Barbarę Shelley i Michaela Gwynna. Ich gra jest stonowana i realistyczna, co potęguje napięcie i grozę filmu. Szczególną uwagę zwraca teatralność w grze dzieci, które niczym roboty recytują wyuczone frazy i wykazują brak emocji. Na pierwszą bazę wysuwa się świetny Martin Stephens, grający bohatera rozdartego wewnętrznie o pewnych sprzecznych dążeniach.

Niepokojąca muzyka Rona Goodwina idealnie oddaje atmosferę filmu. Skomponowane przez niego utwory są pełne napięcia i mroku. Jednocześnie budują atmosferę tajemnicy i niedopowiedzenia. W scenerii i technice utworu wyróżniają się czarno-białe zdjęcia nadające klimat grozy i nostalgii. Reżyser umiejętnie wykorzystuje grę świateł i cieni, tworząc niepokojące obrazy. Ujęcia z lotu ptaka nad wioską potęgują wrażenie izolacji oraz osaczenia.

Wioska przeklętych (1960) - Barbara Shelley (I), Martin Stephens (II)

"Wioska przeklętych" to klasyk gatunku horroru, który do dziś budzi niepokój i skłania do refleksji. Film porusza ważne pytania o naturę zła, granice człowieczeństwa i odpowiedzialność za swoje czyny. Pozycja obowiązkowa dla fanów mrocznych i klimatycznych starszych horrorów.

Ocena 8/10!