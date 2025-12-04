Whoopee! (1930) to fascynujący, choć dziś mocno archaiczny, zabytek wczesnego kina dźwiękowego i barwnego, który stanowił ważny krok w karierze dla jego głównych twórców. 2

Whoopee! to fascynujący, choć dziś mocno archaiczny, zabytek wczesnego kina dźwiękowego i barwnego, który stanowił ważny krok w karierze dla jego głównych twórców. Największą siłą filmu jest jego pionierski charakter. To jeden z najlepszych zachowanych przykładów wykorzystania dwukolorowego procesu Technicolor w tamtym czasie, co samo w sobie czyni go cennym artefaktem. Wizualnie film zachwyca nasyconymi, choć ograniczonymi do czerwieni i zieleni, barwami, dając unikalny wgląd w estetykę broadwayowskich widowisk z lat 20. XX wieku.

Film jest również debiutem w Hollywood dla dwóch legendarnych postaci: komika Eddiego Cantora i choreografa Busby'ego Berkeleya. Cantor, ze swoimi charakterystycznymi, nerwowymi manierami i okularami, wnosi na ekran energię, która jest porównywana do wczesnego Woody'ego Allena czy Groucho Marxa. Jego komediowy timing jest często chwalony, a numery muzyczne, takie jak "Makin' Whoopee!" czy "My Baby Just Cares for Me", pozostają chwytliwe i do dziś są uznawane za standardy. Dla miłośników kina to także jedyna okazja, by zobaczyć film wyprodukowany przez legendarnego showmana Florenza Ziegfelda Jr..

Niestety, z dzisiejszej perspektywy film mocno się zestarzał. Fabuła jest prosta, wręcz pretekstowa, służąca głównie jako tło dla gagów Cantora i numerów muzycznych. Najbardziej problematyczne są jednak treści, które dziś uznane zostałyby za obraźliwe. Film zawiera stereotypowe i rasistowskie przedstawienia rdzennych Amerykanów, którzy mówią łamanym angielskim, a jedna ze scen wykorzystuje motyw blackface (przebranie białego aktora za osobę czarnoskórą). Te elementy są trudne do przełknięcia dla współczesnego widza i stanowią mroczną stronę ówczesnej kultury popularnej.

Ponadto, kiedy Cantor znika z ekranu, film traci impet. Wątek romantyczny jest często krytykowany jako mdły, a występy pozostałych aktorów (z wyjątkiem Ethel Shutty) bledną przy charyzmie gwiazdy. Numery taneczne Berkeleya, choć innowacyjne w tamtym czasie (filmowane z góry w geometrycznych wzorach), mogą wydawać się dzisiejszej widowni zbyt długie i teatralne.

Whoopee! to film, który warto obejrzeć przede wszystkim jako lekcję historii kina – wczesny musical w kolorze, z debiutami wielkich nazwisk i piosenkami, które stały się klasykami. Jako czysta rozrywka dla współczesnego widza działa nierówno: gagi Cantora wciąż potrafią rozbawić, ale przestarzała wrażliwość i tematyka wymagają od widza dużego kontekstu historycznego.