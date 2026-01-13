Teatr uwięziony w kadrze – rewolucja dźwiękowa w cieniu skandalu. 5

Kokietka to film-pomnik, który przetrwał próbę czasu nie ze względu na wybitny scenariusz, ale jako dokument transformacji wielkiej gwiazdy. Mary Pickford, znana jako „Słodycz Ameryki”, tym filmem dokonała brutalnego morderstwa na swoim dotychczasowym wizerunku niewinnej dziewczynki.

Najmocniejszym punktem filmu jest sama Pickford. Jej przejście do kina dźwiękowego było ryzykowne, ale udane pod względem technicznym – jej głos brzmi pewnie i czysto. Aktorka porzuciła swoje słynne loki na rzecz modnego boba i zagrała kobietę targaną namiętnością i bólem. To rola pełna ekspresji, choć z dzisiejszej perspektywy momentami zbyt teatralna. Mimo to, w scenach dramatycznych (szczególnie w finale), Pickford udowadnia, że jej Oscar dla Najlepszej Aktorki – choć kontrowersyjny – był efektem ciężkiej pracy nad nową formą wyrazu.

Niestety, jako całość, Kokietka cierpi na typowe bolączki filmów z przełomu lat 20. i 30. Kamera, zamknięta w dźwiękoszczelnej kabinie (aby nie nagrała szumu mechanizmu), jest niemal statyczna. Sceny są długie, oparte na dialogach i brakuje im wizualnej dynamiki, którą Hollywood wypracowało w erze kina niemego. To bardziej „teatr na ekranie” niż nowoczesny film akcji.

Historia to klasyczny melodramat z Południa, poruszający kwestie honoru, klasowości i toksycznej miłości ojcowskiej. Choć wątek romansowy między Normą a Michaelem (Johnny Mack Brown) bywa naiwny, to finałowy proces sądowy wprowadza ciężki, duszny klimat greckiej tragedii. Twórcy zdecydowali się na złagodzenie zakończenia względem sztuki teatralnej, co nieco osłabia wydźwięk społeczny, ale wzmacnia osobisty dramat głównej bohaterki.

Dla historyków kina i fanów starego Hollywood. To pozycja obowiązkowa, by zrozumieć, jak upadały i rodziły się legendy w dobie rewolucji dźwiękowej. Wizualnie film może nużyć, ale obserwowanie Mary Pickford w roli „upadłej kobiety” to czysta przyjemność dla konesera.