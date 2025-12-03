"Speedy" (1928): Ostatni niemy hołd dla Nowego Jorku i prędkości! 7

Speedy, to arcydzieło epoki kina niemego i pożegnalny ukłon Harolda Lloyda w stronę gatunku, który uczynił go gwiazdą. Ten film z 1928 roku, wyreżyserowany przez Teda Wilde'a, jest nie tylko przezabawną komedią slapstickową, ale także cenną kapsułą czasu, uchwycającą energię Nowego Jorku końca lat dwudziestych.

Fabuła jest uroczo prosta, co było znakiem rozpoznawczym tamtej epoki. Harold "Speedy" Swift (grany przez Lloyda) to sympatyczny, pechowy młody człowiek, którego pasją jest prędkość i... jedzenie lodów. Mimo że nie potrafi utrzymać stałej pracy, jego serce jest we właściwym miejscu – a jego determinacja zostaje wystawiona na próbę, gdy musi ocalić ostatni w Nowym Jorku tramwaj konny, należący do dziadka jego ukochanej. To, co następuje, to mistrzowsko zrealizowany pościg. Film z niezwykłą lekkością łączy gag za gagiem, budując napięcie i humor bez potrzeby ani jednego wypowiedzianego słowa (poza planszami tekstowymi). Lloyd, w swoich charakterystycznych okrągłych okularach, emanuje chłopięcym urokiem i niewiarygodną sprawnością fizyczną, wykonując kaskaderskie wyczyny, które do dziś budzą podziw.

Speedy wyróżnia się na tle innych komedii tamtego okresu wyjątkowym wykorzystaniem autentycznych plenerów. Zamiast kręcić wszystko w studio, twórcy zabierają nas w podróż po tętniącym życiem Manhattanie. Sceny w metrze, na zatłoczonych ulicach, a zwłaszcza szalony, finałowy pościg tramwajem przez miasto, są dynamiczne i pełne chaosu, który wydaje się całkowicie realny.

Film zachwyca dbałością o szczegóły i pomysłowością wizualną. Każdy element otoczenia, od przejeżdżających samochodów po mijanych przechodniów, jest potencjalnym źródłem humoru. Kulminacyjny wyścig to majstersztyk montażu i choreografii, który trzyma w napięciu do samego końca.

Speedy to nie tylko seans dla historyków kina. To uniwersalna opowieść o uporze, miłości i walce Dawida z Goliatem korporacyjnego postępu. Film jest pełen ciepła, optymizmu i nieodpartego uroku, który sprawia, że łatwo zapomnieć o jego blisko stuletnim wieku. Dla fanów kina niemego to pozycja obowiązkowa, a dla nowych widzów – doskonałe wprowadzenie do geniuszu Harolda Lloyda, komika, który potrafił rozbawić, nie wypowiadając ani słowa. To film, który udowadnia, że prawdziwy humor jest ponadczasowy, a "prędkość" opowiadania historii w Speedy wciąż jest imponująca.