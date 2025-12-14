List

List

Znudzona Leslie Crosbie, którą zaniedbuje mąż Robert, zwraca się w stronę innego mężczyzny, Geoffreya Hammonda.
Nieśmiertelność jest bardzo łatwa do osiągnięcia. Wystarczy nie umierać - Woody Allen.

"List" (1929): Zaginiony klejnot wczesnego kina dźwiękowego i łabędzi śpiew Jeanne Eagels! 7

List z 1929 roku to fascynujący, choć niedoskonały, relikt wczesnej epoki kina dźwiękowego i obowiązkowa pozycja dla każdego miłośnika historii filmu. Jego największą siłą i głównym punktem zainteresowania jest pośmiertnie nominowana do Oscara rola Jeanne Eagels, aktorki, której tragiczna śmierć przerwała obiecującą karierę filmową.

List (1929) - Jeanne Eagels, Herbert Marshall

List (1929) - Herbert Marshall, Jeanne Eagels

Film wyreżyserowany przez Jeana de Limura jest adaptacją popularnej sztuki W. Somerseta Maughama. Widać w nim silne przywiązanie do teatralnych korzeni – sceny są często statyczne, a akcja rozgrywa się w wyraźnie zarysowanych, zamkniętych przestrzeniach. Jako jeden z pierwszych pełnych filmów dźwiękowych wyprodukowanych w studiu Paramount w Astrii, film boryka się z ograniczeniami technicznymi epoki, takimi jak sztywny montaż wynikający z konieczności trzymania aktorów blisko mikrofonów. Mimo to, jak na rok 1929, jakość dźwięku jest zaskakująco dobra (szczególnie w odrestaurowanej wersji), a zdjęcia momentami wykazują się płynnością, która wyprzedza inne "sztywne" wczesne talkie.

List (1929) - Jeanne Eagels, Herbert Marshall

To, co wyróżnia List spośród wielu ówczesnych produkcji, to intensywna i magnetyzująca kreacja Jeanne Eagels w roli Leslie Crosbie. Eagels, gwiazda Broadwayu, wnosi na ekran histeryczną energię i wewnętrzne napięcie. Jej występ jest agresywny, wielowymiarowy i nie schlebia postaci, ukazując jej cierpienie, zagubienie, a także wyraźny rasizm i poczucie wyższości. Widzowie przyzwyczajeni do bardziej stonowanych ról z późniejszych dekad mogą uznać jej styl za nieco przesadzony (co było typowe dla aktorów teatralnych przechodzących do filmu), ale jest to występ, od którego nie można oderwać wzroku.

List (1929) - Jeanne Eagels, Lady Tsen Mei

Partnerujący jej Herbert Marshall (który w słynniejszym remake'u z 1940 roku zagrał męża) oraz Lady Tsen Mei jako intrygująca chińska kochanka Li-Ti, również prezentują solidne aktorstwo.

List (1929) - Jeanne Eagels, Herbert Marshall

Fabuła jest mrocznym dramatem psychologicznym osadzonym w kolonialnej Malezji. Leslie Crosbie zabija mężczyznę i twierdzi, że działała w samoobronie. Choć biała społeczność plantatorów z góry wierzy w jej wersję, na jaw wychodzi obciążający list, który staje się narzędziem szantażu. Film jest surowy w swoim podejściu do moralności i, co ważne, wczesna wersja z 1929 roku jest bardziej bezpośrednia w ukazywaniu motywacji bohaterów i otwartego rasizmu niż późniejszy remake z Bette Davis, który musiał sprostać rygorom Kodu Haysa. Zakończenie (choć różni się od wersji z 1940 r.) jest satysfakcjonująco gorzkie i pozbawione hollywoodzkiego lukru.

List (1929) - Jeanne Eagels, Herbert Marshall

List (1929) - Herbert Marshall, Lady Tsen Mei

Film ten to unikalne świadectwo przełomowego momentu w kinie. Choć brakuje mu wizualnej wirtuozerii Williama Wylera z późniejszej wersji (1940), nadrabia to surowością, fascynującym kontekstem historycznym i, przede wszystkim, porywającą, choć kruchą, rolą Jeanne Eagels. To film, który warto obejrzeć nie tylko dla porównania z remakiem, ale jako mocny, autonomiczny dramat.

Czy ta recenzja była pomocna? Tak Nie
Komentarze do filmu 0
Skomentuj jako pierwszy.
Więcej informacji

Ogólne

Czy wiesz, że?

Fabuła

Multimedia

Pozostałe

Zarządzanie