Niezwykle uhonorowany i ciepło przyjmowany film Piotra Trzaskalskiego „Mój rower” w pełni zasłużył na dobrą ocenę. 7

Podczas festiwalu filmowego w Gdyni w 2012 roku autorzy scenariusza, Wojciech Lepianka i Piotr Trzaskalski, dostali nagrodę za najlepszy scenariusz. Festiwale Plus Camerimage i Tofifest również doceniły ten film. Pokazywany podczas Polish Film Festiwal Melbourne-Sydney oraz w trakcie Film Festival w Busan „Mój rower” był uhonorowany owacjami na stojąco. Film wywoływał łzy wzruszenia, był dobrze oceniany przez publiczność w kinach i internautów. Brakuje mu zupełnie niewiele, by był dziełem wybitnym. Dlaczego? Zrealizowany jako dobre kino psychologiczne, które z bliska przygląda się zwykłym bohaterom, „Mój rower” pokazuje naszą codzienność, drobne zwykłego zdarzenia życia, relacje uczuciowe między bohaterami i wpisuje się tym w nurt kina realizowany już z powodzeniem w Polsce choćby przez Andrzeja Barańskiego czy Radosława Piwowarskiego. Trzej bohaterowie „Mojego roweru” spokrewnieni więzami ojcowsko-synowskimi mogą wywołać identyfikację u każdego widza. Siedemnastoletni uczeń Maciek (Krzysztof Chodorowski) mieszkający z rozwiedzioną matką w Anglii i tęskniący za nieobecnym ojcem – Pawłem (Artur Żmijewski) oraz jego dziadek Włodek (Michał Urbaniak) niepracujący już zawodowo, utrzymujący się niegdyś z gry na klarnecie, a w filmowej teraźniejszości tęgo popijający i opiekujący się sympatycznym psem Kolesiem to tacy właśnie zwykli bohaterowie. Nawet trzeci z bohaterów, syn Włodka, sławny pianista Paweł, ojciec Maćka pokazany jest w sytuacjach dnia codziennego podczas zwykłych zdarzeń. Reżyser Piotr Trzaskalski charakteryzuje bohaterów poprzez drobiazgi. Na przykład niewyłączony w porę czajnik pokazuje nieporadność i starość Włodka, schowana w okładce płyty CD Benny'ego Goodmana płytka porno dużo mówi o jego charakterze i relacji z żoną. Najmłodszy Maciek fetyszyzuje telefon jako gadżet, a SMS-y zastępują mu zwykłe bliskie rozmowy z przyjaciółmi. Paweł lekceważy swojego syna i własnego ojca w scenie złowienia przez Maćka i Włodka karpia w mazurskim jeziorze. Chłopiec i starszy mężczyzna osiągnęli w tej scenie porozumienie uczuciowe, dziadek przekazał doświadczenie wnukowi, a Paweł odrzucił ich małe zwycięstwo, nie sprostał coraz bliższym relacjom uczuciowym. Autor zdjęć Piotr Śliskowski śledzi reakcje bohaterów, każde drgnięcie ich twarzy czy dłoni, każdy błysk oka. Kamera jest bardzo blisko bohaterów, ale pokazuje ich bardzo ciepło i bez złośliwości. Wychwytuje zmianę relacji, dojrzewanie wewnętrzne, ich przemianę. Każdy z tych bohaterów staje się na końcu filmu kimś innym, każdy wewnętrznie dojrzewa do dobra i miłości. Jak w podręcznikowym dobrze skonstruowanym scenariuszu u bohaterów dokonuje się przemiana wewnętrzna.

Mój rower (2012)

Katalizatorem rozwoju wewnętrznego każdego z bohaterów jest tu zdarzenie utraty inicjujące podróż. Od Włodka odchodzi siedemdziesięciopięcioletnia żona (Anna Nehrebecka) zakochana w nowym partnerze, emerytowanym wojskowym, lotniku. Włodek, Maciek i Paweł wyruszają na jej poszukiwanie. Bohaterowie odnajdują ją na Mazurach, ale dociera do niej tylko syn Paweł i zrozumiawszy sytuację, zostawia ją bez rozmowy. Podróż z Łodzi na Mazury jest dla młodego Maćka podróżą inicjacyjną, dla starszego Włodka drogą do kresu, a dla Pawła etapem przemiany. Pianista Paweł osiągnął sukces, spełnienie zawodowe, ale jest to rozwój jednostronny. Mężczyzna zagubił gdzieś pełnię osobowości, nie ma żadnych relacji ani ze swoim ojcem, ani z synem. Nasuwa się analogia z filmem Ingmara Bergmana Tam, gdzie rosną poziomki i z postawą częściowo tylko spełnionego w życiu profesora Izaaka Borga. Profesor Borg również wyrusza w podróż przemiany, podąża do Lund na uroczystość swojego jubileuszu. Jest postacią skupioną na sobie, na swojej karierze, oschłą emocjonalnie. Poziomkową polaną naszych trzech mężczyzn są mazury, jezioro i las. Tam zbliżają się do natury? Boga? Siebie? Przemianę przeżywa też Włodek. Kiedyś lubił wesołe, pełne wrażeń życie, z powodu którego najprawdopodobniej cierpiała jego żona i po którym został mu tylko, traktowany jak relikwia, ustnik klarnetu. Popadł w alkoholizm, przestał grać, sprzedał swój ulubiony klarnet. Dlatego dla niego wyzwalająca okazuje się scena, gdy razem z synem akompaniującym mu na pianinie znowu gra na urodzinach niepełnosprawnej dziewczynki. Ten sam utwór wykonuje z myślą o ojcu pianista Paweł na koncercie pod koniec filmu, podczas oglądania którego nadchodzi dla Włodka coś niespodziewanego. Następny etap przemiany obu mężczyzn wyznacza scena, w której Paweł bohatersko ratuje Włodka z pożaru. Zupełna harmonia w relacjach między trzema mężczyznami następuje w scenie wspólnego pływania, tu jednak następuje nowy punkt zwrotny, Paweł i Włodek dowiadują się, że siedemnastoletni Maciek zostanie ojcem. Starszy mężczyzna dojrzewa też przez mądre rady udzielane wnukowi. Druga scena spełnienia następuje przy rozmowie trzech mężczyzn nad mogiłką ulubionego psa Kolesia, niestety scena ta zawiera już symptomy nadchodzącej śmierci, odejścia.

„Miłość nigdy nie ustaje”. Najmłodszy mężczyzna, Maciek dojrzewa, uczy się, obserwuje, nawiązuje relację uczuciową z dziadkiem, a potem z ojcem. Dla niego ta podróż inicjacyjna i powrót do Londynu kończą się dobrze. Wraca z taszczonym pod pachą dziecinnym rowerkiem, który wiezie dla swojego przyszłego dziecka, którego istnienie zaakceptował. Tytułowy rower był na początku symbolem ojcowskiego autorytetu i surowego wychowania syna przez Włodka. Mały Paweł miał powiedziane, że nigdy nie może się wywrócić, bo rowerek zostanie mu zabrany. I syn nauczył się w ten sposób perfekcji, wypierania słabości i uczuć. Dopiero po słowach spotkanej w podróży po Mazurach staruszki, która stwierdziła, że żyjemy tylko we wspomnieniach ludzi, w tym jak nas pamiętają, Paweł zdał sobie sprawę, że nigdy nie żył naprawdę. Od tej chwili próbuje naprawić swoje osobiste relacje. Z motywem roweru związana jest też rozmowa dziadka z wnukiem, podczas której starszy mężczyzna uświadamia sobie, że nie tylko autorytet i bycie twardym jest ważne. Włodek przyznaje, że nigdy nie umiał wyrazić wprost uczuć do swojego syna, i widać, że chce to jeszcze naprawić. Rowerek podaruje Włodek najmłodszemu Maćkowi. To do niego najpierw nauczył się mówić o emocjach. Dochodzi też do pełnego pojednania Włodka i Pawła, jeszcze przed tym, jak starszy mężczyzna odejdzie na zawsze. Rower jest więc symbolem przekazu pokoleniowego, wymiany sztafety, nigdy nie wygasającej miłości, tego czego zabrakło w ich relacjach. „Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś największa jest miłość. (z „Hymnu o miłości” św. Pawła). Podobnie symboliczną rolę pełni muzyka, która najpierw rozdziela ludzi (słuchawki na uszach), później łączy, tak jak wspólne słuchanie koncertu fortepianowego w samochodzie, również przez młodego Maćka. Motyw muzyczny klarnetu ojca z koncertu dla niepełnosprawnej dziewczynki przejmuje syn w ostatnim koncercie fortepianowym. Znakomita muzyka Wojciecha Lemańskiego podkreśla wartość filmu. Znakomity scenariusz, dobra muzyka i zdjęcia dały możliwość stworzenia dzieła doskonałego. A jednak jest ono zbyt domknięte, skoncentrowane na poziomie zbyt dosłownym, za bardzo dopowiedziane. W filmie „Mój rower” nie dano miejsca tajemnicy. Nie stworzono miejsca na „szczelinę, która pozwoli nam przeniknąć w półmrok nadrealności i opowiedzieć ją w sposób nowy i wstrząsający” (Ingmar Bergman, „Co to znaczy zrealizować film? Cahiers do cinema”). Jako widzowie tego filmu mamy rower i naprawione relacje międzyludzkie, nie odnaleźliśmy natomiast poziomkowej polany.