Borzage i potęga milczenia – jak „Anioł ulicy” zdefiniował niemy melodramat. 7

Anioł ulicy w reżyserii Franka Borzage to jeden z najbardziej emocjonalnych i estetycznie dopracowanych filmów późnego okresu kina niemego. Choć dziś może wydawać się prosty w swojej strukturze, w 1928 roku stanowił szczytowe osiągnięcie melodramatu, łącząc technikę z głębokim humanizmem.

Historia Angeli (nagrodzona Oscarem Janet Gaynor) to klasyczna opowieść o upadku i nadziei. Zdesperowana dziewczyna, próbując ratować chorą matkę, decyduje się na czyn, który na zawsze naznacza ją w oczach prawa. Jej ucieczka do cyrku i spotkanie z malarzem Gino (Charles Farrell) to początek lirycznej ody do miłości, która – zgodnie z filozofią Borzage – jest w stanie przezwyciężyć największe nędze świata.

To, co wyróżnia Anioła ulicy, to jego warstwa wizualna. Borzage, wraz z operatorami Ernestem Palmerem i Paulem Ivano, stworzył świat niemal oniryczny. Neapol w filmie nie jest dokumentalnym zapisem miasta, lecz ekspresjonistyczną wizją pełną cieni, krętych uliczek i wszechobecnej mgły. Film operuje światłocieniem w sposób mistrzowski, nadając scenom intymności i niemal religijnego charakteru. Słynna scena malowania portretu Angeli przez Gino to majstersztyk budowania napięcia między sacrum a profanum.

Janet Gaynor i Charles Farrell byli nazywani „ulubieńcami Ameryki” i nie bez powodu. Gaynor posiadała unikalną zdolność przekazywania skrajnej bezbronności i hartu ducha samymi oczami. Jej Oscar był w pełni zasłużony – potrafiła tchnąć życie w postać, która w rękach innej aktorki mogłaby stać się jedynie płaskim symbolem cierpienia. Farrell z kolei doskonale uzupełniał ją jako idealistyczny artysta, tworząc chemię, której zazdrościli im współcześni.

Anioł ulicy to film o „duchowej transformacji”. Borzage nie ocenia swojej bohaterki za jej czyny; zamiast tego celebruje jej czystość serca. Choć momentami film ociera się o sentymentalizm, broni się on szczerością i niesamowitą kompozycją kadrów. Dla współczesnego widza jest to fascynująca podróż do czasów, gdy kino operowało obrazem tak silnie, że słowa stawały się zbędne. To pozycja obowiązkowa dla każdego miłośnika klasyki, dostępna m.in. w archiwach Criterion Collection czy na platformach promujących historię kina.