Bardzo dobra scenografia i muzyczność. Niestety, poziom gry aktorskiej nie do przyjęcia – ani w latach 70., ani obecnie. 3

Odgłosy Dario Argento z 1977 roku to bez wątpienia film, który na zawsze zapisał się w historii kina grozy, głównie za sprawą swojego niepowtarzalnego stylu audiowizualnego. To właśnie scenografia i muzyczność są jego najjaśniejszymi punktami, które do dziś potrafią oczarować i stworzyć jedyną w swoim rodzaju atmosferę – niczym z obrazu Marca Chagalla.

Wczytywanie... Odgłosy (1977) - Stefania Casini, Joan Bennett (I)

Film przenosi widza w hipnotyzujący świat tajemniczej szkoły baletowej we Fryburgu, gdzie każdy kadr to dzieło sztuki oparte na intensywnych barwach – jaskrawych czerwieniach, błękitach i zieleniach, które nie tylko dekorują sceny, ale wręcz pulsują własnym życiem, budując nastrój niepokoju i grozy. To prawdziwa gratka dla oka, reżyserski popis, który sprawia, że film jest doświadczeniem niemalże sensorycznym. Równie dobrze prezentuje się muzyka (cudny taniec śmierci), skomponowana przez Goblin. Jej pulsujące, progresywne brzmienia doskonale współgrają z wizualnym szaleństwem, potęgując dreszcz grozy i uczucie surrealistycznego zagrożenia. Ścieżka dźwiękowa jest integralną częścią filmowego świata – momentami dużo bardziej ekspresyjną niż same dialogi.

Niestety, poza tymi dwoma niezaprzeczalnymi atutami film boryka się z problemem, który dla wielu widzów (mnie również) może być trudny do zaakceptowania – a mianowicie z poziomem gry aktorskiej. Nawet biorąc pod uwagę konwencję i styl kina lat 70., widać duże braki w wiarygodności i głębi emocjonalnej postaci. Ekspresja jest albo przesadzona, albo niewystarczająca, a dialogi brzmią sztywno i nienaturalnie. To sprawia, że trudno w pełni zaangażować się w losy bohaterów i poczuć autentyczną empatię czy strach – mimo potężnej otoczki wizualnej i dźwiękowej. W konsekwencji, choć film imponuje stylem i wizją, ludzki element, czyli reakcje i interakcje bohaterów, pozostaje na poziomie, który może drażnić – zarówno widza z 1977 roku, jak i tego współczesnego.

Wczytywanie... Odgłosy (1977) - Jessica Harper (I)

Jest to film, który ogląda się oczami i uszami – niestety, nie rozumem czy wiedzą. Jeśli oczekujesz głębokich kreacji aktorskich i subtelnych niuansów psychologicznych, poczujesz niedosyt. Mimo to, ze względu na swój styl i niezaprzeczalny wpływ na gatunek, pozostaje pozycją obowiązkową dla każdego fana horroru, gotowego przymknąć oko na aktorskie niedociągnięcia w zamian za niezwykłe doświadczenie audiowizualne. Ja daję dość surową ocenę, bo dla mnie zawsze ważniejsza jest treść niż forma – a tej pierwszej, niestety, nie ma za dużo.