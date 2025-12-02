"Banda" (The Racket, 1928) – Pionierski portret miejskiej korupcji. 7

Film Banda, niemy dramat kryminalny z 1928 roku w reżyserii Lewisa Milestone'a, to coś więcej niż tylko wczesny film gangsterski. To nominowany do Oscara dla Najlepszego Filmu (wówczas "Outstanding Picture") surowy, bezkompromisowy portret Ameryki z czasów prohibicji, przesiąkniętej korupcją na każdym szczeblu władzy. Film ten, przez dziesięciolecia uznawany za zaginiony i cudem odnaleziony w kolekcji Howarda Hughesa, zachował swoją siłę oddziaływania i do dziś pozostaje fascynującym studium narodzin gatunku noir.

Wczytywanie... Banda (1928) - Louis Wolheim, Marie Prevost, Lee Moran

Film opowiada historię kapitana policji Jamesa McQuigga (Thomas Meighan), nieprzekupnego stróża prawa w skorumpowanym mieście, które wyraźnie wzorowane jest na Chicago rządzonym przez Ala Capone. Głównym antagonistą jest Nick Scarsi (Louis Wolheim), potężny król przemytu alkoholu, którego wpływy sięgają sędziów i polityków. Scarsi jest chroniony przez niewidzialną rękę "Starego Człowieka" – ostatecznego bossa politycznego miasta. Konflikt między McQuiggiem a Scarsim jest osobisty i brutalny. Kiedy McQuigg nie ulega przekupstwu, zostaje karnie przeniesiony na spokojny posterunek na przedmieściach. Szansa na pokonanie Scarsiego pojawia się, gdy młodszy brat gangstera zostaje aresztowany za potrącenie ze skutkiem śmiertelnym. Film eksploruje cyniczną relację między prasą, policją a światem przestępczym, pokazując, że nikt nie jest tu do końca czysty.

Wczytywanie... Banda (1928) - Thomas Meighan, Marie Prevost, John Darrow

Lewis Milestone, przyszły zdobywca Oscara za Na Zachodzie bez zmian, prezentuje tutaj mistrzostwo techniczne, które wyprzedzało swoje czasy. Mimo że film jest niemy, unika on statycznych ujęć typowych dla tamtej epoki, a jego montaż jest dynamiczny i sprawny. Zdjęcia, za które odpowiada Tony Gaudio, wyróżniają się doskonałym wykorzystaniem światłocienia, tworząc mroczną atmosferę, która stała się fundamentem dla późniejszego filmu noir. Uwagę zwracają pomysłowe kąty kamery, płynne przejścia (rozpuszczenia obrazu) i zaskakująco udane, jak na tamte czasy, próby zbliżeń (zoomów). Wizualnie film jest świeży i klarowny, co jest zasługą świetnej cyfrowej renowacji, która przywróciła go do życia po latach zapomnienia.

Aktorstwo stoi na bardzo wysokim poziomie. Thomas Meighan jest przekonujący jako nieugięty kapitan policji. Jednak to Louis Wolheim kradnie show jako Nick Scarsi. Jego poorana twarz, wyraźnie złamany nos i intensywna mimika sprawiają, że postać jest magnetyczna i nie wymaga żadnych dialogów. Wolheim zdefiniował archetyp ekranowego gangstera, który był inspiracją dla późniejszych ról w takich filmach jak Na Zachodzie bez zmian 1930 czy Frozen Justice 1929. Marie Prevost w roli Helen Hayes, dziewczyny gangstera uwikłanej w intrygę, wnosi do filmu element dramatu i napięcia, a jej interakcje z głównymi bohaterami są wiarygodne.

Wczytywanie... Banda (1928) - Marie Prevost, Lee Moran

Banda to kamień milowy w rozwoju kina kryminalnego. Był to jeden z pierwszych filmów, który tak otwarcie krytykował systemową korupcję, co doprowadziło do jego zakazu w Chicago. Ukazał mechanizmy działania zorganizowanej przestępczości i jej powiązania z polityką w sposób, który utorował drogę dla całego gatunku filmów gangsterskich ery Pre-Code. Choć dla współczesnego widza, przyzwyczajonego do kina dźwiękowego, seans może wymagać chwili adaptacji, Banda nagradza cierpliwego odbiorcę wciągającą fabułą, świetnym aktorstwem i innowacjami technicznymi. To fascynująca, gorzka i cyniczna opowieść, która udowadnia, że nieme kino potrafiło być równie potężne i angażujące jak jego dźwiękowi następcy.

Wczytywanie... Banda (1928) - Thomas Meighan, Louis Wolheim

Banda to film, który zasłużenie trafił do historii kina. Jest to pozycja obowiązkowa dla historyków filmu, miłośników noir i każdego, kto docenia rzemiosło wczesnego Hollywood. Może nie jest tak dynamiczny jak dzisiejsze blockbustery, ale jego wpływ na kulturę jest nie do przecenienia.