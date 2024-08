Film

2007

1g. 53m.

1g. 53m. od 15 lat

Horror

Mieszkańcy małego miasteczka na Alasce przygotowują się do okresu ciemności, mającego trwać przez trzydzieści dni. Przed zapadnięciem zmroku do miasteczka przybywa, nie wiadomo skąd obcy. Twierdzi on, że kiedy zapadnie zmrok miasteczko odwiedzą istoty, które zabiją wszystkich ludzi. Biorąc go za wariata miejscowy szeryf zamyka go w więzieniu. Po kilku godzinach zapada zmrok. I już niedługo pojawiają się pierwsze ofiary. A brednie szaleńca okazują się prawdą. Teraz, by przeżyć garstka ocalałych musi się ukryć.