„Czarny pies” to pełen akcji thriller z Patrickiem Swayze w roli kierowcy ciężarówki, który wciągnięty w niebezpieczny transport nielegalnej broni walczy o życie swoje i rodziny. 6

Czarny pies to klasyczny thriller akcji z końca lat 90., w którym na pierwszy plan wysuwa się prostota fabuły i dynamiczne tempo. Film opowiada historię Jacka Crewsa, zawodowego kierowcy ciężarówki, który po tragicznym wypadku traci prawo jazdy i trafia do więzienia. Po wyjściu na wolność próbuje odbudować życie rodzinne i stanąć na nogi, jednak zmuszony przez trudną sytuację finansową podejmuje się ryzykownego zlecenia. Wkrótce odkrywa, że przewozi nielegalną broń, a sprawa przeradza się w prawdziwą walkę o bezpieczeństwo jego bliskich, zmuszając go do stawienia czoła niebezpiecznym przeciwnikom, którzy nie cofną się przed niczym, by osiągnąć swój cel.

Czarny pies (1998) - Randy Travis (I), Meat Loaf, Patrick Swayze

Produkcja koncentruje się przede wszystkim na scenach akcji i widowiskowych pościgach ciężarówek. To kino drogi z sensacyjnym zacięciem – niewiele tu psychologii postaci czy rozbudowanych wątków, zamiast tego dostajemy ciąg zdarzeń napędzany zagrożeniem i adrenaliną. Patrick Swayze wypada przekonująco jako bohater niechętny przemocy, ale zdeterminowany, by chronić rodzinę. Jego ekranowa charyzma podnosi wartość filmu, podobnie jak surowy klimat lat 90., praktyczne efekty i brak przesadnych komputerowych sztuczek, które w tamtym czasie często psuły wrażenie realizmu w kinie akcji.

Czarny pies nie udaje ambitnego kina – to nieskomplikowana, uczciwa rozrywka, która najlepiej działa, gdy ogląda się ją właśnie jako film akcji o wielkich ciężarówkach, pościgach i nieustannym napięciu. Dodatkowym atutem są realistyczne sceny jazdy i widoczny wysiłek aktorów w odgrywaniu ryzykownych sytuacji, co daje poczucie autentyczności. Dla fanów tego typu produkcji będzie to solidny, nostalgiczny seans; dla wymagających widzów, oczekujących oryginalności i głębi, raczej tylko poprawna ciekawostka z epoki VHS, jednak mimo to film potrafi wciągnąć i dostarczyć czystej adrenaliny przez niemal cały czas trwania seansu.