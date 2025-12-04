Just Imagine (1930) to jeden z najbardziej fascynujących kinowych wehikułów czasu. 4

Just Imagine to jeden z najbardziej fascynujących kinowych wehikułów czasu – nie ze względu na fabułę, ale na to, w jaki sposób ówcześni twórcy wyobrażali sobie przyszłość odległą o 50 lat. Film jest dziś przede wszystkim kuriozum i kamieniem milowym w historii efektów specjalnych, a mniej udanym musicalem czy komedią.

To, co najbardziej przyciąga uwagę, to monumentalna scenografia Art déco. Twórcy z Fox Film Corporation zbudowali gigantyczną makietę Nowego Jorku z 250-piętrowymi budynkami, połączonymi mostami, po których latają osobiste samoloty-taksówki (zamiast samochodów). Ludzie nie mają imion, a numery (np. J-21, LN-18), jedzą posiłki w formie pigułek, a dzieci zamawia się z automatu. Ta wizja, choć uroczo naiwna z dzisiejszej perspektywy, wciąż imponuje skalą wykonania i dbałością o miniaturowe detale, za co film otrzymał nominację do Oscara za najlepszą scenografię.

Głównym bohaterem jest "Single O" (grany przez komika El Brendela, popularnego wówczas z rolą "szwedzkiego imigranta"), człowiek z 1930 roku, ożywiony przez naukowców po 50 latach. Służy on za "rybę wyciągniętą z wody", komentującą dziwactwa przyszłości. Jego wątek łączy się z historią miłosną młodego J-21, który musi dowieść swojej wartości (poprzez lot na Marsa!), aby poślubić ukochaną LN-18, co jest usankcjonowane przez państwowy trybunał małżeński.

Niestety, film jest nierówny. Partie komediowe z Brendelem, choć w 1930 roku bawiły, dziś trącą myszką i bywają nużące. Sekwencje musicalowe, choć momentami wizualnie imponujące (zwłaszcza surrealistyczne tańce na Marsie), często spowalniają akcję. Sama wyprawa na Marsa przypomina kiczowatą operetkę z półnagimi "dzikusami" i dziwacznym kultem bożka.

Just Imagine to film, który należy oglądać z przymrużeniem oka i świadomością jego wieku. Nie jest to arcydzieło fabularne, ale absolutnie obowiązkowa pozycja dla miłośników historii kina, designu Art déco i wczesnej fantastyki naukowej. Jego największą siłą jest unikalna estetyka i odwaga w kreowaniu przyszłości, która do dziś inspiruje twórców (fragmenty scenografii były później wykorzystywane w serialach Flash Gordon i Buck Rogers).