C.K. Dezerterzy

7,5
Rok 1918, Węgry. Do niewielkiego garnizonu na prowincji nowy zastępca dowódcy, oberleutnant von Nogay. Jest to typ fanatyka i służbisty, który lubi się znęcać nad podwładnymi. Ma za zadanie przerobić wielonarodowościową grupę maruderów na karne i zdyscyplinowane wojsko C.K. Monarchii. W koszarach znajdują się nasi bohaterowie, Kania, Benedek i Haber, którzy chcą zdezerterować z jednostki.

Kiedy w 1937 roku Kazimierz Sejda opublikował swoją jedyną powieść pod tytułem „C.K. Dezerterzy”, chyba nie przypuszczał, że przeżycia jego samego i jego towarzyszy broni niemal sto lat później będzie znała cała Polska, a to za sprawą ekranizacji książki, którą na ekran kinowy postanowił przenieść Janusz Majewski.

C.K. Dezerterzy (1985) - Marek Kondrat, Jacek Sas-Uhrynowski, Róbert Koltai, Wiktor Zborowski, Zoltán Bezerédy

Choć filmowa adaptacja nie jest w stu procentach wierna, i tak całkiem nieźle oddaje to, o czym czytamy w literackim pierwowzorze. Scenarzystom (Janusz Majewski, Pavel Hajný) udało się wydobyć z niej to, co najlepsze (z wyjątkiem może jednej sceny, która niestety została już wcześniej wykorzystana w innej komedii wojennej – Jak rozpętałem drugą wojnę światową), a osoby odpowiedzialne za scenografię (Andrzej Haliński, Gábór Dora) i kostiumy (Renata Własow, Małgorzata Zduleczny, Zsuzsa Partenyi) postarały się o to, by wizualnie przenieść nas do roku 1918, bo wtedy właśnie rozgrywa się akcja Dezerterów.

Nie byłoby jednak tak świetnego filmu, gdyby nie wspaniali aktorzy – Marek Kondrat, Zbigniew Zapasiewicz, Zoltán Bezerédy, Róbert Koltai, Jacek Sas-Uhrynowski, Wojciech Pokora, Krzysztof Kowalewski, Leon Niemczyk, Mariusz Dmochowski i inni. To oni – poprowadzeni mistrzowską ręką reżysera – sprawili, że grane przez nich postacie stały się wyrazistymi ludźmi z krwi i kości, mają swoje charakterki i są niepowtarzalne. Warto też wspomnieć o tym, że panom towarzyszyły piękne i utalentowane aktorki, m.in. dojrzała Kalina Jędrusik, pokazująca swe wdzięki Marzena Trybała czy młodziutkie Anna Gornostaj i Elżbieta Zającówna.

C.K. Dezerterzy (1985) - Wiktor Zborowski, Zoltán Bezerédy, Marek Kondrat, Róbert Koltai

Chociaż film trwa ponad dwie i pół godziny (podzielono go na dwie części), w ogóle się nie dłuży. Akcja toczy się wartko, a zabawne przeżycia wojaków są naprawdę wciągające. Kibicujemy im z całej siły, przeżywamy wraz z nimi porażki i zwycięstwa, śmiejemy z ich pomysłów…

Wszystko to złożyło się na sukces, który trwa do dzisiaj. Rzadko trafia się ktoś, kto nie zna bądź nie lubi tego filmu! Choć swego czasu krytycy nie docenili tej polsko-węgierskiej produkcji, widzowie ją pokochali, szturmując polskie kina i przyznając jej Złotą Kaczkę. Znam C.K. Dezerterów na pamięć, ale i tak przy najbliższej okazji z chęcią obejrzę ich ponownie, czego i wam życzę.

C.K. Dezerterzy (1985) - Marek Kondrat, Jerzy Michotek

W 1998 roku Janusz Majewski nakręcił jeszcze kontynuację omawianego filmu, Złoto dezerterów, niestety, w najmniejszym stopniu niedorównującą pierwszej części. Poprzeczka z pewnością ustawiona była zbyt wysoko. Ale to temat na zupełnie inną recenzję.

Komentarze do filmu 10
Chemas 9

No i proszę, podniosłem ocenę na 9, sam nie wiem czemu do tej pory była taka niska. Za każdym razem ogląda się tak samo wyśmienicie, jak nie lepiej. Ta komedia jest jak wino… Papuga i Nogay rządzą. "To jest kura panie generale" :)))

Sweet_Foxy 10

Uwielbiam. Znam na pamięć, a i tak mogę oglądać w nieskończoność. Mistrzowska obsada. Oczywiście nie byłoby tego filmu, gdyby nie literacki pierwowzór, który warto przeczytać. Jest w sporej mierze oparty na przeżyciach autora i jego kompanów.

dawidek98 8

Bardzo dobra komedia. Moc rubasznego humoru, no i wyśmienita obsada. Zwłaszcza Wojciech Pokora i Zbigniew Zapasiewicz.

dawidek98 Chemas 8

@Chemas Właśnie. A Złoto Dezerterów można było już sobie podarować.

Chemas dawidek98 9

@dawidek98 no tak, to już nie to, dałem co prawda ocenę 6, pewnie jednak kiedyś zweryfikuję ją z powrotem w dół :)

Maciek_Przybyszewski 9

Kolejna powtórka dezerterów w ciągu trzech miesięcy – nie nudzi się nigdy – Dziś znów TVP1 powtarza C.K.. Mimo, że jest to bodajże 3 powtórka tego filmu w ciągu trzech miesięcy to jak dla mnie można ten film powtarzać z częstotliwością większą niż "Potop" :). Jedna z najlepszych polskich komedii nie barejowskich. Klasyka.

Zgadzam się w zupełności! Mogę oglądać wiele razy i się nie nudzi.

Garret_Reza_fdb 5

"…Kastrat? To kastrata też mamy w tym burdelu?!" /// "Widzisz, życie jest jak most żelazny; Dlaczego?; Nie wiem!"

