Kiedy w 1937 roku Kazimierz Sejda opublikował swoją jedyną powieść pod tytułem „C.K. Dezerterzy”, chyba nie przypuszczał, że przeżycia jego samego i jego towarzyszy broni niemal sto lat później będzie znała cała Polska, a to za sprawą ekranizacji książki, którą na ekran kinowy postanowił przenieść Janusz Majewski.

Choć filmowa adaptacja nie jest w stu procentach wierna, i tak całkiem nieźle oddaje to, o czym czytamy w literackim pierwowzorze. Scenarzystom (Janusz Majewski, Pavel Hajný) udało się wydobyć z niej to, co najlepsze (z wyjątkiem może jednej sceny, która niestety została już wcześniej wykorzystana w innej komedii wojennej – Jak rozpętałem drugą wojnę światową), a osoby odpowiedzialne za scenografię (Andrzej Haliński, Gábór Dora) i kostiumy (Renata Własow, Małgorzata Zduleczny, Zsuzsa Partenyi) postarały się o to, by wizualnie przenieść nas do roku 1918, bo wtedy właśnie rozgrywa się akcja Dezerterów.

Nie byłoby jednak tak świetnego filmu, gdyby nie wspaniali aktorzy – Marek Kondrat, Zbigniew Zapasiewicz, Zoltán Bezerédy, Róbert Koltai, Jacek Sas-Uhrynowski, Wojciech Pokora, Krzysztof Kowalewski, Leon Niemczyk, Mariusz Dmochowski i inni. To oni – poprowadzeni mistrzowską ręką reżysera – sprawili, że grane przez nich postacie stały się wyrazistymi ludźmi z krwi i kości, mają swoje charakterki i są niepowtarzalne. Warto też wspomnieć o tym, że panom towarzyszyły piękne i utalentowane aktorki, m.in. dojrzała Kalina Jędrusik, pokazująca swe wdzięki Marzena Trybała czy młodziutkie Anna Gornostaj i Elżbieta Zającówna.

Chociaż film trwa ponad dwie i pół godziny (podzielono go na dwie części), w ogóle się nie dłuży. Akcja toczy się wartko, a zabawne przeżycia wojaków są naprawdę wciągające. Kibicujemy im z całej siły, przeżywamy wraz z nimi porażki i zwycięstwa, śmiejemy z ich pomysłów…

Wszystko to złożyło się na sukces, który trwa do dzisiaj. Rzadko trafia się ktoś, kto nie zna bądź nie lubi tego filmu! Choć swego czasu krytycy nie docenili tej polsko-węgierskiej produkcji, widzowie ją pokochali, szturmując polskie kina i przyznając jej Złotą Kaczkę. Znam C.K. Dezerterów na pamięć, ale i tak przy najbliższej okazji z chęcią obejrzę ich ponownie, czego i wam życzę.

W 1998 roku Janusz Majewski nakręcił jeszcze kontynuację omawianego filmu, Złoto dezerterów, niestety, w najmniejszym stopniu niedorównującą pierwszej części. Poprzeczka z pewnością ustawiona była zbyt wysoko. Ale to temat na zupełnie inną recenzję.