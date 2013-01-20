„Skazany” to widowisko wyprane z efekciarskich dialogów, nienamaczane zbędnymi detergentami kinowych iluzji, odwirowane od trików właściwych kasowym produkcjom

Ryszard Bielczyk jest trzydziestokilkuletnim singlem. Mężczyzna znalazł sobie zajęcie w przedsiębiorstwie rozrywkowym, ale jego pozycja społeczna nie wygląda na ugruntowaną. Ryszard nie może się ustatkować. Jakieś niezobowiązujące kontakty łącza go z nieco młodszą kobietą. W dostatki materialne Bielczyk też nie opływa. Mentalnie związany jest ze starszym bratem. Zygmunt to trener boksu. Panowie wychowywali się wspólnie. Rodzice osierocili ich dość wcześnie. Zygmunt samodzielnie przejął pieczę nad dorastającym Ryszardem. Mimo tych zaszłości między braćmi panuje relacja dość szorstka, czysto pragmatyczna, w żadnym razie czułostkowa ani sentymentalna. Obaj funkcjonują na obcych sobie płaszczyznach. Zygmunt przebywa w środowisku ludzi sportu, Zygmunt w kręgach hołdujących aspiracjom artystycznym. Drogi braci nie przecinają się nazbyt często. Łączy ich więź rodzinna oraz bolesna przeszłość, ale na co dzień nie potrzebują oni przesadnego kontaktu wzajemnego

Wczytywanie... Skazany (1975) - Zbigniew Zapasiewicz

Zygmunt popadł tymczasem w tarapaty zdrowotne. Ryszard dowiedział się o tym wydarzeniu przypadkowo. Diagnoza lekarska wolna jest od złudzeń. Zygmuntowi pozostało pół roku życia, które mogą okazać się umieraniem w męczarniach. Ryszard szykował się do wyjazdu "na saksy". Jest środek epoki gierkowskiego dobrobytu. Polska Ludowa uchyliła swoje dotąd szczelne granice. Zygmunt jako osoba wpływowa usiłuje uruchomić osobiste kontakty personalne, by pomóc bratu w skorzystaniu z atrakcyjnego kontraktu. Tymczasem choroba zaczyna dawać coraz dolegliwiej znać o sobie. Ryszard rezygnuje z lukratywnej eskapady. „Sprawa nie nadaje się do leczenia chirurgicznego” – ucina spekulacje lekarz prowadzący. Zygmuntowi pozostaje sześć miesięcy wegetacji okupionych nieuchronnym cierpieniem. Zapas lekarstw powoli się wyczerpuje. Zwiększenie dawek może skutkować wcześniejszym zgonem. „Co to ja zamówiłem?” – pogubił się w swoich rozmyślaniach Zygmunt. Bracia spotkali się w dobrej restauracji na wystawny obiad. Mężczyźni złożyli zamówienie. Po chwili Zygmunt stracił rachubę w kwestii oczekiwanego menu. To już jawny dowód na nieuchronny początek końca.

Skazany wydaje się być filmowym efektem ubocznym niefortunnie zaplątanym w kinematografii gierkowskiej epoki rozkwitu. Taki eksces mógł przydarzyć się niejako przypadkiem. Dość surowe rozważania nad moralnym wymiarem eutanazji w dobie powszechnego rozprężenia spowodowanego świadomością sukcesu musiał film Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego zepchnąć na swoisty margines. Niewykluczone, iż Skazany wyprzedził w swych intencjach etycznych skradający się już coraz odważniej nurt „kina moralnego niepokoju”. Jest to to widowisko wyprane z efekciarskich dialogów, nienamaczane zbędnymi detergentami kinowych iluzji, odwirowane od trików właściwych kasowym produkcjom. Wojciech Pszoniak odegra tu bodaj najbardziej niepszoniakowatą rolę spośród swoich wielu znakomitych kreacji. Poczet innych wielkich aktorów doby lat siedemdziesiątych podżyruje ten bardzo nieoczywisty, ale znamienny przypadek filmowy. Oparty na autentycznych wydarzeniach Skazany nie będzie produkcją reprezentatywną dla epoki, w której powstał. Warto jednak do niego sięgnąć, by przekonać się, iż rozważania tu zawarte ani o milimetr nie ruszyły z miejsca pomimo liczących pół wieku starań i postępów obyczajowych.