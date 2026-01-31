„Błękitny Anioł”: Symfonia Upadku i Narodziny Bogini! 8
Gdy w 1930 roku Josef von Sternberg zaprezentował światu Błękitnego Anioła, nikt nie przypuszczał, że ten duszny, niemal klaustrofobiczny dramat stanie się fundamentem nowoczesnego kina psychologicznego. To dzieło graniczne – technicznie (jako pierwszy niemiecki film dźwiękowy) i kulturowo (jako zapowiedź końca Republiki Weimarskiej).
Historia oparta na powieści Heinricha Manna Profesor Unrat jest z pozoru prosta, wręcz moralitetowa. Immanuel Rath, starzejący się, pedantyczny profesor gimnazjum, żyje w świecie sztywnych reguł i surowej dyscypliny. Jego próba „ratowania” uczniów przed deprawacją w portowej knajpie kończy się tragicznie – nie dla młodzieży, lecz dla niego samego. Rath wpada w sidła fascynacji piosenkarką kabaretową, Lolą Lolą. To, co czyni ten film wybitnym, to tempo, w jakim von Sternberg pokazuje proces dehumanizacji bohatera. Rath nie traci tylko pracy czy pieniędzy; on traci duszę, stając się własnym cieniem, kukiełką zmuszoną do piania jak kogut przed rozbawionym tłumem, który kiedyś darzył go (choćby wymuszonym) szacunkiem.
Na ekranie dochodzi do starcia dwóch aktorskich światów. Emil Jannings, wielka gwiazda kina niemego, gra postać Ratha z ekspresjonistycznym zacięciem. Jego ból jest niemal fizyczny, a finałowa transformacja w upokorzonego klauna to jeden z najbardziej wstrząsających popisów aktorskich w historii. Jednak film bezsprzecznie należy do Marleny Dietrich. Jako Lola Lola, Dietrich stworzyła archetyp kobiety fatalnej – niebezpiecznej, bo absolutnie szczerej w swojej amoralności. Jej niski, zachrypnięty głos w utworze „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt” stał się hymnem epoki. Lola nie jest „zła” w tradycyjnym sensie; ona po prostu nie potrafi kochać inaczej niż tylko chwilą, co dla stabilnego świata profesora jest zabójcze.
Wizualnie Błękitny Anioł to majstersztyk czarno-białej kinematografii. Von Sternberg, mistrz operowania światłem, stworzył świat, który jest jednocześnie realistyczny i oniryczny. Kabaret „Błękitny Anioł” to labirynt dymu, niskich sufitów i splątanych lin, który przypomina pajęczą sieć. Każdy kadr jest tu przemyślany – od bałaganu w garderobie Loli po surową pustkę klasy profesora w końcowej scenie.
Współczesnego widza może uderzyć bezwzględność, z jaką reżyser traktuje swojego protagonistę. W Błękitnym Aniele nie ma odkupienia. To film o tym, że raz przekroczona granica między „porządnym obywatelem” a „wyrzutkiem” jest niemożliwa do powtórnego przejścia. To także prorocza wizja upadku starego europejskiego porządku, reprezentowanego przez profesora, który zostaje zmieciony przez brutalną, nowoczesną rozrywkę i cynizm.
Błękitny Anioł to pozycja obowiązkowa dla każdego kinofila. To film o potędze pożądania, która potrafi oślepić najtęższy umysł, oraz o okrucieństwie tłumu, który najchętniej oklaskuje upadek tych, którzy stali najwyżej. Moim zdaniem, film ten pozostaje jednym z najważniejszych osiągnięć europejskiej kultury.
