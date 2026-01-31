„Błękitny Anioł”: Symfonia Upadku i Narodziny Bogini! 8

Gdy w 1930 roku Josef von Sternberg zaprezentował światu Błękitnego Anioła, nikt nie przypuszczał, że ten duszny, niemal klaustrofobiczny dramat stanie się fundamentem nowoczesnego kina psychologicznego. To dzieło graniczne – technicznie (jako pierwszy niemiecki film dźwiękowy) i kulturowo (jako zapowiedź końca Republiki Weimarskiej).

Wczytywanie... Błękitny Anioł (1930) - Reinhold Bernt, Emil Jannings, Marlene Dietrich, Rosa Valetti

Wczytywanie... Błękitny Anioł (1930) - Kurt Gerron, Marlene Dietrich, Emil Jannings, Rosa Valetti

Historia oparta na powieści Heinricha Manna Profesor Unrat jest z pozoru prosta, wręcz moralitetowa. Immanuel Rath, starzejący się, pedantyczny profesor gimnazjum, żyje w świecie sztywnych reguł i surowej dyscypliny. Jego próba „ratowania” uczniów przed deprawacją w portowej knajpie kończy się tragicznie – nie dla młodzieży, lecz dla niego samego. Rath wpada w sidła fascynacji piosenkarką kabaretową, Lolą Lolą. To, co czyni ten film wybitnym, to tempo, w jakim von Sternberg pokazuje proces dehumanizacji bohatera. Rath nie traci tylko pracy czy pieniędzy; on traci duszę, stając się własnym cieniem, kukiełką zmuszoną do piania jak kogut przed rozbawionym tłumem, który kiedyś darzył go (choćby wymuszonym) szacunkiem.

Wczytywanie... Błękitny Anioł (1930) - Kurt Gerron, Marlene Dietrich, Emil Jannings

Na ekranie dochodzi do starcia dwóch aktorskich światów. Emil Jannings, wielka gwiazda kina niemego, gra postać Ratha z ekspresjonistycznym zacięciem. Jego ból jest niemal fizyczny, a finałowa transformacja w upokorzonego klauna to jeden z najbardziej wstrząsających popisów aktorskich w historii. Jednak film bezsprzecznie należy do Marleny Dietrich. Jako Lola Lola, Dietrich stworzyła archetyp kobiety fatalnej – niebezpiecznej, bo absolutnie szczerej w swojej amoralności. Jej niski, zachrypnięty głos w utworze „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt” stał się hymnem epoki. Lola nie jest „zła” w tradycyjnym sensie; ona po prostu nie potrafi kochać inaczej niż tylko chwilą, co dla stabilnego świata profesora jest zabójcze.

Wczytywanie... Błękitny Anioł (1930) - Wilhelm Diegelmann, Gerhard Bienert, Emil Jannings

Wizualnie Błękitny Anioł to majstersztyk czarno-białej kinematografii. Von Sternberg, mistrz operowania światłem, stworzył świat, który jest jednocześnie realistyczny i oniryczny. Kabaret „Błękitny Anioł” to labirynt dymu, niskich sufitów i splątanych lin, który przypomina pajęczą sieć. Każdy kadr jest tu przemyślany – od bałaganu w garderobie Loli po surową pustkę klasy profesora w końcowej scenie.

Wczytywanie... Błękitny Anioł (1930) - Emil Jannings, Roland Varno, Carl Balhaus

Współczesnego widza może uderzyć bezwzględność, z jaką reżyser traktuje swojego protagonistę. W Błękitnym Aniele nie ma odkupienia. To film o tym, że raz przekroczona granica między „porządnym obywatelem” a „wyrzutkiem” jest niemożliwa do powtórnego przejścia. To także prorocza wizja upadku starego europejskiego porządku, reprezentowanego przez profesora, który zostaje zmieciony przez brutalną, nowoczesną rozrywkę i cynizm.

Wczytywanie... Błękitny Anioł (1930) - Kurt Gerron, Marlene Dietrich, Emil Jannings

Błękitny Anioł to pozycja obowiązkowa dla każdego kinofila. To film o potędze pożądania, która potrafi oślepić najtęższy umysł, oraz o okrucieństwie tłumu, który najchętniej oklaskuje upadek tych, którzy stali najwyżej. Moim zdaniem, film ten pozostaje jednym z najważniejszych osiągnięć europejskiej kultury.