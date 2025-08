Zasługuje na uwagę przede wszystkim za swoją odważną i mocno segmentową strukturę, która wciąga widza w gęstą atmosferę grozy. 7

Kiedy dzwoni nieznajomy z 1979 roku to dreszczowiec, który zasługuje na uwagę przede wszystkim za swoją odważną i mocno segmentową strukturę. Od razu wciąga widzów w gęstą atmosferę grozy. Film rozpoczyna się wyraźnym, mocnym wstępem, który stał się swoistą ikoną kina strachu – scena z telefonami do opiekunki Jill Johnson (Carol Kane) to pokaz budowania napięcia, który do dziś potrafi wzbudzić niepewność. Trudno nie zadać sobie pytania, dlaczego Jill, mimo niepokojących telefonów, nie zajrzała od razu do dzieci – ten element, choć może budzić dyskusje, z pewnością potęguje poczucie bezradności i narastającego zagrożenia.

Wczytywanie... When a Stranger Calls (1979) - Carol Kane (I)

Film rezygnuje z tanich ogranych motywów, stawiając na narrację opartą na psychologicznej grze i innowacyjnych, jak na tamte czasy, motywach. Napięcie budowane jest głównie poprzez muzykę oraz klaustrofobiczne zamknięte przestrzenie, które potęgują poczucie osaczenia. Z kolei sceny otwarte osiedla Brentwood w Los Angeles skutecznie oddają zagubienie i samotność postaci w wielkim świecie. To stanowi fajny kontrast dla początkowej klaustrofobii.

Ciekawym elementem, który pozytywnie zaskakuje, jest rozwinięcie fabuły pomiędzy intensywnymi scenami otwierającymi i zamykającymi. Część zasadnicza skupia się na antagoniście – Joe Tobeyu (Charles Durning). Dowiadujemy się o jego próbach powrotu do „normalnego” życia. W tej sekwencji na pierwszy plan wysuwają się również jego złożone i niepokojące uczucia do Tracy (Colleen Dewhurst), postaci, która mimo początkowej niesympatyczności, wnosi intrygujący element do tej mrocznej emocjonalnej gry. To odejście od prostej relacji ofiara-oprawca czyni mężczyznę bardziej złożonym, niż typowy slasherowy zabójca. Zakończenie zaś to powrót Jill i swoista parafraza wstępu, co tworzy poczucie cyklu i utwierdza widza w przekonaniu, że przeszłość zawsze może powrócić.

Jeszcze wspomnę, że film doczekał się intrygującej kontynuacji W potrzasku. Oraz wersji w formie remake'u, gdzie pierwsze sceny z oryginału rozciągnięto na całość filmu. Co było ryzykownym, chociaż dość udanym zabiegiem.

Może nie jest wybitną pozycją na miarę filmów, które całkowicie zdefiniowały gatunek. Z pewnością pozostaje jednak w pamięci. Choć ma swoje niuanse, skutecznie bawi się oczekiwaniami widza i oferuje unikalną strukturę, która wyróżnia go spośród innych produkcji tamtych lat. Ja wyszczególnię tutaj też ładną i składną stylizację lat 70. Główny charakteryzator Bob Mills dobrze wywiązuje się z powierzonego zadania. Warto tę produkcję zobaczyć. Jego wkład w rozwój psychologicznego kina grozy jest duży.