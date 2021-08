Przewidywalny, ale dobrze skrojony horror, w którym natura nie ma litości. 7

Jak nie trudno się domyślić „Rasa” to horror z podgatunku zwanego animal attack, którego fabuła skupia się na grupce pięciu przyjaciół, mających spędzić upojny weekend w odziedziczonym domku na wyspie. Dobra zabawa zakrapiana margaritą kończy się, gdy bohaterowie odkrywają, że wyspę zamieszkuje wataha niezwykle inteligentnych psów. Uwięzieni muszą walczyć o przeżycie i sposób na opuszczenie wyspy, nim staną się kolejnym kąskiem wygłodniałych czworonogów.

Na wstępie warto zaznaczyć, że pomimo sporej liczby filmów o zabójczych zwierzętach (w tym również psów i wilków) niewiele jest takich, które można by zaliczyć do udanych. O dziwo „Rasa”, pomimo niewielkiego budżetu, jest jedną z produkcji wartych zobaczenia. Debiutujący w roli reżysera Nicholas Mastandrea, stworzył naprawdę inteligentny film, który może i przebiega według utartych schematów, ale wnosi coś od ciebie, dodając do gatunku nieco świeżości. Film broni się przede wszystkim klimatem bazującym nie na licznych scenach CGI czy gore, ale na umiejętnym dopasowaniu akcji, przemocy i napięcia.

Pozytywnym zaskoczeniem okazało się tu aktorstwo stojące na dość wysokim poziomie. Co prawda w filmie pojawia się jedynie siedem postaci, ale to wystarcza, by zapewnić niemal 90 minut dobrej rozrywki. Oczywiście nazwiskiem najbardziej przyciągającym uwagę jest tu Michelle Rodriguez, grająca jak zwykle twardziela, choć tym razem z nutą kobiecości. Warto również zwrócić uwagę na Taryn Manning, wcielającą się w niejednoznaczną postać Sary, oraz komicznego Hill Harper.

Świetnym posunięciem było całkowite odejście od efektów CGI na rzecz prawdziwych psów. Widać tu skutek pracy treserów, przez co zwierzęta wyglądają wiarygodnie i złowrogo. Co prawda można by nieco przyczepić się do okrojenia krwawych scen, bo jest ich tu niewiele i nie uświadczymy zbliżeń na rozszarpywane członki ofiar, ale z perspektywy całości jest to dobre posunięcie.

Jak już wspomniałem, film jest wart poświęconego czasu i można go polecić każdemu fanowi horroru. Nieco ograniczone (do domu i opuszczonej placówki badawczej), ale naturalne lokacje, ciekawy montaż (zwłaszcza w pierwszej części), gdzie niemal czuje się strach bohaterów, oraz wiele wymienionych wcześniej plusów sprawia, że jest to jedna z najlepszych pozycji z morderczymi zwierzętami, jakie się dotąd ukazały.