„Golem” (1920) – Gliniany kolos, który ulepił gatunek horroru! 8

Choć od premiery dzieła Paula Wegenera minęło ponad sto lat, Golem (pełny tytuł: Der Golem, wie er in die Welt kam) pozostaje jednym z najbardziej hipnotyzujących obrazów w historii kina. To nie tylko fundament niemieckiego ekspresjonizmu, obok Gabinetu doktora Caligari, ale też film, bez którego prawdopodobnie nigdy nie zobaczylibyśmy współczesnych monster-movies.

Golem (1920) - Ernst Deutsch, Paul Wegener, Albert Steinrück

Golem (1920) - Ernst Deutsch, Lyda Salmonova

Golem (1920) - Paul Wegener, Albert Steinrück

To, co uderza najmocniej już w pierwszych minutach seansu, to scenografia Hansa Poelziga. Praskie getto nie przypomina prawdziwego miasta – to labirynt krzywych domów, ostrych kątów i klaustrofobicznych uliczek, które zdają się żyć własnym życiem. W świecie Golema architektura jest przedłużeniem psychologii postaci: niepokoju, mistycyzmu i poczucia osaczenia. Gra świateł i cieni tworzy atmosferę, której próżno szukać w dzisiejszych, często zbyt dosłownych horrorach.

Golem (1920) - Lyda Salmonova, Ernst Deutsch

Golem (1920) - Paul Wegener, Ernst Deutsch

Paul Wegener, który nie tylko wyreżyserował film, ale też zagrał tytułową rolę, stworzył kreację ikoniczną. Jego Golem jest potężny, ciężki i przerażający, a jednocześnie tragiczny. W scenie, w której potwór spaceruje po ogrodzie z córką rabina, lub gdy obcuje z małym dzieckiem, widać inspirację, którą dekadę później Boris Karloff wykorzystał w Frankensteinie. Golem Wegenera nie jest zły z natury – jest narzędziem, które zyskuje resztki świadomości, co czyni jego ostateczny upadek poruszającym.

Golem (1920) - Paul Wegener, Albert Steinrück

Scena rytuału, w której rabin Loew przywołuje demona Astarotha, by poznać magiczne słowo ożywiające glinę, do dziś robi wrażenie. Wykorzystanie dymu, ognia i nakładanych na siebie obrazów tworzy klimat autentycznego, mrocznego obrzędu. Film w mistrzowski sposób łączy żydowski folklor z estetyką baśniową, unikając przy tym taniej sensacji.

Golem (1920) - Lyda Salmonova, Ernst Deutsch

Golem (1920) - Lyda Salmonova, Ernst Deutsch

Golem (1920) - Ernst Deutsch, Paul Wegener

Dlaczego warto go obejrzeć w 2025 roku? Golem to nie tylko lekcja historii kina. To film o odpowiedzialności twórcy za swoje dzieło i o tym, że próba zabawy w Boga zawsze kończy się tragedią. Mimo braku dialogów (napisy planszowe) i czarno-białej estetyki, narracja jest czytelna, a tempo – zaskakująco nowoczesne. Dla fanów kina grozy to pozycja obowiązkowa – to tutaj narodziły się schematy, które dziś znamy z filmów o sztucznej inteligencji czy buntach maszyn.