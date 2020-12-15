Skrzyknięty przed obiektywem prowadzonym przez Janusza Majewskiego kwiat aktorstwa polskiego zrzucił się kolektywnie na film pełen wykonawczych didaskaliów i scen nieomal kultowych.

"Cóż to za charakter, doprawdy?" - kręci głową zazwyczaj spolegliwy inżynier Zaremba. W roku 1931 nieznany był termin "rodziny patchworkowej". Dom inżyniera mógł spełniać obecne, wyczerpujące kryteria wzmiankowanej terminologii. Rita Gorgonowa, partnerka Zaremby, była jednocześnie opiekunką jego córki, jak i matką nieco młodszego syna. Wszyscy razem mieszkali w Brzuchowicach na dzisiejszej Ukrainie. Nocą poprzedzającą 1932 rok w domu inżyniera dochodzi do zabójstwa jego 17- letniej córki. Wszystkie ślady wskazują na Gorgonową, która nie kryła niechęci wobec dorastającej Lusi. Nawet wyrozumiały zazwyczaj Zaremba momentami złościł się na apodyktyczny charakter konkubiny. "Stary ciamajda opętany przez spódnicę" - tak będzie postrzegany inżynier przez zespół śledczych. Właściwie wszelkie inne tropy dochodzenia wydają się chybione. Tylko Gorgonowa była zainteresowana usunięciem kłopotliwej przeszkody w związku z jej nieformalnym partnerem, praktycznie wyłącznie ona mogła dokonać zuchwałej zbrodni. "Nie mieliśmy ostatnio dobrej passy, ta Lusia zginęła w samą porę" - przyzna w prywatnej rozmowie nadzorujący sprawę prokurator Krynicki. Gorgonowa jest Dalmatynką, obcą na przecież różnorodnych etnicznie Kresach. Opinia publiczna chętnie zobaczyłaby kogoś takiego za kratkami. "Polską rodzinę katolicką atakuje element napływowy" - niesie się po szpaltach gazet. Niezorientowany w meandrach procesu przeciętny obywatel już wdał wyrok. Sąd może się do niego co najwyżej ustosunkować.

Wczytywanie... Sprawa Gorgonowej (1977) - Mariusz Dmochowski

"Teraz w tej rodzinie wszyscy muszą cierpieć" - wyrwie się któremuś z przesłuchujących kolejnego domownika mrocznego majątku z Brzuchowic. Aparat państwowy zostaje kolegialnie włączony w sprawę wyjaśnienia morderstwa. Lista podejrzanych nie jest długa, ale stosunkowo kłopotliwa. Inżynier gmatwa się w zeznaniach, Gorgonowa je nieustannie zmienia. Wraz z niezadowalającymi wynikami śledztwa, a w jego następstwie procesu, zostaną wymienieni prokuratorzy nadzorujący dochodzenie. Dojdzie wreszcie do drugiej rozprawy toczonej już na bardziej neutralnym gruncie - w Krakowie. "We Lwowie zbyt prosto potraktowano sprawę, zbyt prosto..." - przyzna ktoś z nadzorujących całość śledztwa. Mimo zmiany lokalizacji procesu, dokonania miejscowej wizji lokalnej, wyrok nie usatysfakcjonuje właściwie żadnej ze stron. Dodatkowo sprawę skomplikuje stan fizyczny samej Gorgonowej, która podczas przewodu mdleje na skutek ujawnionej brzemienności. Pytanie, kto jest ojcem dziecka oskarżonej, wprowadza kolejny, irracjonalny element w tok pozornie prostej łamigłówki sądowej.

Sprawa Gorgonowej to bodaj apogeum dokonań realizacyjnych Janusza Majewskiego, reżysera tak bardzo nieprzystawalnego do czasów, w jakich przyszło mu tworzyć. Większość ze swoich dzieł artysta ulokował w epokach dalekich od PRL -u, w którym wszak dorastał i z powodzeniem funkcjonował. Sprawa Gorgonowej nie stanowi wielkiego wkładu w kino światowe. Będzie chyba jedynie forpocztą niedocenianych możliwości kina epoki realnego socjalizmu, które stać było na produkcję filmu tak rzetelnego. Nie miało ono, co znamienne, cech wymowy propagandowej, a wykazywało atuty artystycznej maestrii zrealizowanej niejako wbrew potrzebom systemu. Tak solidna produkcja obroni się w każdych realiach historycznych. Skrzyknięty przed obiektywem prowadzonym przez Janusza Majewskiego kwiat ówczesnego aktorstwa polskiego zrzucił się kolektywnie na film pełen wykonawczych didaskaliów i scen nieomal kultowych. Przypominając niewiele znaczącą z dzisiejszej perspektywy, dawno zapomnianą sprawę kryminalną, wykazał Janusz Majewski, iż nawet w opresyjnych czasach można tworzyć dzieła wybitne, które wszelako nie wykazują pretensji do festiwalowych laurów naczelnych. Choć niekiedy, na odczepnego, bywają nimi obdarowane.