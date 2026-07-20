"Yokmok" można traktować jako dość późne, umiarkowanie udane dzieło rozliczeniowe z polskim stalinizmem.

"To takie stare poniemieckie pudło, nawet żagli nie ma" - tłumaczy kapitan portu odradzającego się na powojennym Wybrzeżu. Patrol UB zatrzymał kręcącego się nieopodal mężczyznę. Rewidowanym jest Andrzej Garlicki, który jako miejsce zamieszkania wskazał Yokmok, czyli stojący na redzie zdewastowany żaglowiec. Mężczyzna wyda się patrolowi podejrzany: nie ma mieszkania, nie pracuje, sprawia wrażenie skonsternowanego. Wobec Garlickiego władza nie potrafi znaleźć przekonujących dowodów świadczących o jego szpiegostwie. Z portu organizowane są nielegalne wyprawy do Szwecji. Garlicki nie ma z tym jednak nic wspólnego. Bezpieka mimo to nie spuszcza oka z podejrzanego osobnika. Kapitan z kolei szybko orientuje się, iż Garlicki posiada spore doświadczenie w kwestiach przydatnych podczas zagospodarowania odzyskanego przez Polskę Wybrzeża. Za mężczyzną ciągnie się jednak pasmo niezrozumiałych uwikłań. Pytany o swoją przeszłość, Garlicki natychmiast zmienia temat. "Co pan robił w czasie okupacji?" - dopytują bezpieczniacy. "Byłem wyłączony z obiegu" - wykpi się enigmatycznym frazesem Andrzej Garlicki. Wkrótce okaże się, iż okres wojenny mężczyzna spędził w oflagu, zaś wszyscy jego bliscy zginęli.

Wczytywanie... Yokmok (1963) - Barbara Modelska, Emil Karewicz

"Znacie się na budowie statków?" - wypytuje kapitan, przekonany, iż z Garlickim plany odbudowy portu pójdą szybciej. "Mam taki samouczek" - odpowie indagowany. Wkrótce jednak natura wilka morskiego da znać o sobie. Tej nie da się oszukać. Garlicki sam zgłosi się do pomocy podczas dzieła stawiania podstaw przemysłu morskiego. Dawny Kapitan Żeglugi Wielkiej przestanie żyć przeszłością ofiary stłamszonej przez wojnę, niechętnie eksponowanej przez nowy ustrój. "Są haki w życiorysie?" - upewniają się ci, którzy postanowili dać szansę Garlickiemu, by ten zaistniał w nowej rzeczywistości. "Są" - nie pozostawia złudzeń sam zainteresowany. "Moglibyśmy zwiać razem" - proponuje Garlickiemu atrakcyjna kelnerka. Przy doświadczeniu obieżyświata skok za Bałtyk nie stanowiłby problemu. Garlicki stanowczo odmawia, dostrzegając w tej ofercie ubecką prowokację. Zresztą mężczyźnie i tak nie spieszy się do opuszczenia kraju, w którym przecież traktowany jest po macoszemu. "Zabierzemy go za pięć tygodni jak skończy robotę" - dyskrecjonalnie przyzna oficer UB. Garlicki ma postawić nowy falochron, a potem misja fachowca dobiegnie końca.

"Kto nie jest z nami, ten jest przeciw nam" - wykłada Garlickiemu socjalistyczną prawdę etapu miejscowy decydent. Yokmok wraca pamięcią do niezrozumiałych z dzisiejszej perspektywy rozgrywek powojennej rzeczywistości polskiej. Film Stanisława Możdżeńskiego w tym kontekście wyda się historycznie świadectwem na wskroś anachronicznym, które jednakowoż może wybrzmieć także gdziekolwiek indziej. "Ja bym powiedział inaczej: kto nie jest przeciw wam, jest z wami" - zdobędzie się na zgrabną ripostę źle postrzegany przez system niepasujący do niego samotnik. Yokmok można traktować jako dość późne, umiarkowanie udane dzieło rozliczeniowe z polskim stalinizmem. Zasiadając do degustacji tak osobliwego dania, należy poznać przedtem kontekst realiów ówczesnej, skomplikowanej epoki. W innym razie odbiór filmu Stanisława Możdżeńskiego może przez ignorantów zostać skwitowany wyłącznie bezradnym wzruszeniem ramion.