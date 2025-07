Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Na pokładzie statku kosmicznego dwoje pasażerów budzi się z hibernacji 90 lat za wcześnie. „Pasażerowie” to romans i thriller sci-fi w jednym, z piękną oprawą i moralnym dylematem w tle. 7

Pasażerowie to science fiction w hollywoodzkim wydaniu, które łączy spektakularne efekty specjalne z intymnym dramatem dwójki bohaterów. Akcja toczy się na pokładzie statku kosmicznego Avalon, lecącego w 120-letnią podróż do kolonii na planecie Homestead II. W wyniku awarii kapsuły hibernacyjnej jeden z pasażerów – Jim Preston (Chris Pratt) – budzi się 90 lat za wcześnie. Samotność, desperacja i ludzka słabość prowadzą go do kontrowersyjnej decyzji: budzi ze snu inną pasażerkę, Aurorę Lane (Jennifer Lawrence), nie mówiąc jej prawdy.

Pasażerowie (2016/I) - Chris Pratt (I), Jennifer Lawrence (III)

Film zachwyca stroną techniczną. Wnętrza statku są dopracowane, nowoczesne i przekonujące. Efekty specjalne – szczególnie scena z awarią grawitacji w basenie – robią ogromne wrażenie. Zdjęcia Rodrigo Prieto oraz muzyka Thomasa Newmana podkreślają zarówno majestat kosmicznej pustki, jak i emocjonalne napięcie.

Chris Pratt i Jennifer Lawrence tworzą na ekranie parę o wyczuwalnej chemii. Pratt, znany głównie z ról komediowych, udowadnia, że potrafi także grać dramatycznie. Lawrence natomiast wnosi do postaci Aurory emocjonalną głębię i charyzmę. Miłym dodatkiem jest postać barmana androida Arthura, w znakomitej interpretacji Michaela Sheena – jego rola to połączenie humoru i subtelnej melancholii.

Pasażerowie (2016/I) - Michael Sheen (I), Chris Pratt (I)

Największą kontrowersją filmu jest moralna decyzja Jima – czy miał prawo odebrać Aurorze jej życie tylko po to, by nie być sam? Twórcy nie eksplorują tego dylematu z należytą głębią, co dla wielu widzów było rozczarowujące. Film mógł być ambitnym dramatem psychologicznym, ale zamiast tego skręca w stronę romansu i konwencjonalnej historii ratowania świata.

To widowisko z potencjałem na coś więcej niż tylko opowieść o miłości w kosmosie. Film zadaje ciekawe pytania, ale często wybiera bezpieczne odpowiedzi. Choć niektórym może przeszkadzać powierzchowność fabuły i moralna ambiwalencja, nie można odmówić mu uroku, emocji i świetnej oprawy wizualnej.